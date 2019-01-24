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Сводка новостей от 24 января 2019

В Казани состоялось выездное заседание Экспертного совета по церковному искусству

21 января 2019 года в Казанском Богородицком мужском монастыре в столице Татарстана состоялось выездное заседание Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, посвященное воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Рабочую встречу возглавили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и председатель Экспертного совета протоиерей Леонид Калинин, сообщает пресс-служба Татарстанской епархии.

В совещании приняли участие представители занятых в проекте ведомств и организаций: наместник Казанско-Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), руководитель Государственного комитета Республики Татарстан (ГК РТ) по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, заместитель председателя ГК РТ по охране объектов культурного наследия Светлана Персова, заместитель директора музеев Московского Кремля, профессор Андрей Баталов, профессор Российской академии художеств Александр Крылов, начальник Отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия по г. Казани Лея Калимуллина, генеральный директор ООО «Домострой» (г. Москва) Алексей Лаврентьев, главный архитектор проекта интерьеров ООО «Домострой» Екатерина Чайковская, главный инженер проекта Казанского собора Вячеслав Нилов, главный архитектор проекта Казанского собора Алексей Никитин, главный реставратор ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» Майя Морозова, главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов, эксперты, архитекторы и художники, работающие над проектом.

Открывая совещание, глава Татарстанской митрополии поздравил Государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, отметившего накануне свое 82-летие. Как подчеркнул владыка Феофан, под руководством М.Ш. Шаймиева республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры ведет масштабную работу по сохранению святынь Православия и ислама в регионе.

Главной темой рабочей встречи стало рассмотрение представленных СК «Домострой» проектов интерьера воссоздаваемого собора. Повестка включала вопросы будущего убранства храма. Эксперты обсудили концептуальное решение иконостасов Пещерного храма, росписи верхнего храма и рисунок ограждения, материал и цвет ступеней солеи верхнего храма. Было выработано единое мнение об архитектурном решении киотов собора и необходимости устройства третьей двери между приделом и основным залом верхнего храма. По итогам заседания утвержден протокол, в котором зафиксированы все изменения в проекте интерьеров.

Собравшиеся отметили важность максимального приближения внутреннего убранства воссоздаваемого храма к историческим интерьерам разрушенного в 1932 года Казанского собора. Для достижения поставленной задачи при работе над проектом используется массив архивных материалов, в том числе, эскизы, чертежи и описания утраченного здания. Участники встречи поддержали озвученную митрополитом Феофаном идею о регулярном проведении в Казани подобных выездных заседаний.

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