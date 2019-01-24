Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2019

В Каргополе прошёл единственный в стране фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны»

В Каргополе завершился XV всероссийский фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». Он проходил в преддверии Крещения Господня и собрал 30 звонарей со всей страны, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Главным местом проведения праздника стала Соборная площадь города. На ней сохранился архитектурный ансамбль белокаменных храмов и колокольни.

В программу «Хрустальных звонов» вошли мастер-классы на передвижной звоннице от лучших звонарей страны. «Они позволили познакомить жителей удаленных сел и организаций с приемами колокольных звучаний», — говорится на сайте Каргопольского музея.

В фестивале поучаствовал епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. Он поздравил жителей и гостей города с праздником Крещения Господня и напомнил всем, что звук колокола, прежде всего, зовет людей в храм — на службу. Владыка возглавил крестный ход до крещенской иордани на реке Онеги и совершил чин Великого освещения воды.

Ярким событием праздника стал ночной колокольный концерт на Соборной площади.

Напомним, впервые фестиваль звонов прошел в Каргополе 14 лет назад. Сейчас он единственный в России зимний фестиваль колокольного искусства. На него съезжаются сотни туристов со всей страны. Кроме колокольных концертов здесь проходят выступления лучших творческих коллективов, выставки и конкурсы.

Отметим, сам праздник Крещения Господня отмечают 19 января, но восемь следующих за ним дней продолжается период попразднства. В это время за богослужениями поется тропарь праздника и люди могут поздравлять друг друга с Крещением Господа Иисуса Христа. Отдание праздника совершается 27 января.

Русская линия

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В Каргополе прошёл единственный в стране фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны»

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