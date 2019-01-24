Храму Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот, построенному в 1861 году, вернут исторический облик, сообщает Православие.Ru. Реставраторы восстановят купол, его цилиндрическое основание — барабан — и трехъярусную колокольню. Они были утрачены в 40−50-х годах прошлого века.

Церковь, расположенная по адресу: улица Покровка, дом 13, стоит на месте каменного Троицкого храма середины XVIII века. В нем был лишь один придел — небольшая пристройка или специально выделенная часть здания с дополнительным алтарем для богослужений. Со временем храм стал тесен и больше не мог вмещать всех желающих. В середине XIX столетия возникла необходимость в его перестройке. Новое здание с трапезной возвели по проекту архитектора Михаила Быковского на средства старосты храма купца и фабриканта Евграфа Молчанова. Оно было значительно больше прежнего и состояло уже из трех приделов — главного, северного и южного, в состав которого вошли стены Троицкой церкви.

Новый храм был увенчан большим куполом, а с западной стороны архитектор возвел трехъярусную колокольню. Фасад в стиле классицизм украсили пилястрами (полуколоннами), увенчанными капителями с акантом, квадратными нишами с круглыми фальшокнами и лепным фризом — горизонтальной полосой с растительным орнаментом. Фронтон декорировали «сухариками» — выступами в виде зубцов. Свод арки над входом в храм оформлен кессонами (балками, которые образуют ниши) с лепным декором.

В 1940—1950-е годы храм обезглавили, купол и колокольню разобрали, сделали четырехскатную крышу. Своды внутри церкви, в частности в алтарной части и в трапезной, были также разрушены — вместо них появились бетонные перекрытия. Почти все настенные росписи оказались утрачены.

«До середины XX века храм Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот в значительной степени определял облик участка Покровки, где она пересекается с Бульварным кольцом. К сожалению, после всех преобразований храм стал напоминать обычное трехэтажное строение. Там в разное время размещались клуб, Дом культуры и различные государственные учреждения. В 1992 году там возобновились богослужения, с тех пор велись локальные ремонтные и реставрационные работы. Они носили поэтапный и нерегулярных характер. В результате специалисты частично восстановили живописный и лепной декор в интерьере, демонтировали некоторые перекрытия, возведенные в советское время, привели в порядок фасады, усилили несущие конструкции здания. Однако главные архитектурные части храма — колокольня и купол — так и не были воссозданы. Главная задача нынешней реставрации — полностью восстановить исторический облик церкви и вернуть ей статус архитектурной доминанты улицы Покровки», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что храм Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот — объект культурного наследия регионального значения, поэтому проект реставрации был согласован специалистами Департамента культурного наследия города Москвы, а все работы будут проходить под их контролем.

Для того чтобы воссоздать купол, реставраторы сначала из кирпича возведут его цилиндрическое основание — барабан. Кровлю выполнят из металла. Барабан украсят полукруглые окна, обрамленные пилястрами, а также лепной фриз.

Трехъярусную колокольню также выстроят из кирпича. На верхнем ярусе появятся люкарны — окна на крыше. Оконные проемы второго яруса украсят четырехколонные портики и балюстрада, а нижний — арочные окна, обрамленные пилястрами. Исторические колокола храма воссоздадут.

Кроме того, специалисты приведут в порядок фасады церкви — удалят старую штукатурку и краску, там, где это необходимо, устранят трещины, а также воссоздадут по сохранившимся образцам утраченные элементы декора. На завершающем этапе фасады покроют новым штукатурным слоем и вернут им первоначальный цвет — темно-бежевый.

Реставраторы также закончат приводить в порядок внутренние помещения храма. Там восстановят своды, разрушенные в 1940—1950-е годы, иконостасы, убранство интерьеров.

Русская линия