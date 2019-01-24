Население России в 2018 году впервые за 10 лет сократилось. В русских регионах вымирание не прекращалось все эти годы…

Российские СМИ кратко и без особого желания сообщили вчера о том, что данные Росстата, впервые за 10 лет показали, что Россия продолжает вымирать, и за год численность российского населения уменьшилась на 86,7 тысяч человек.

По данным ведомства, население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тысяч человек. На 1 января 2018 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 880,4 тыс. человек. Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек. В 2017 году население РФ выросло на 76,1 тыс. человек.

Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, отмечает Интерфакс. Однако, в реальности ситуация гораздо более плачевная, чем представляют средства массовой информации и российские чиновники.

Если привести статистику по регионам, то окажется, что русские регионы, где проживает в основном государствообразующий народ, стремительно продолжали вымирать все последние годы, а прирост населения России наблюдался только за счёт бума рождаемости на исламском Кавказе.

9 лет кавказские регионы покрывали вымирание русских регионов, но в 2018 году им этого сделать не удалось. Причина этого не в том, что в Чечне и Дагестане стали меньше рожать, а в том, что в центральной России разрыв между родившимися и умершими существенно увеличился.

Так, согласно данным Росстата за январь — ноябрь 2018 года, в Центральном федеральном округе убыль населения составила -103 тысячи 705 человек, в Северо-Западном федеральном округе -27 тысяч 51 человек, в Южном федеральном округе -34 тысяч 267 человек, в Приволжском -70 тысяч 277 человек, в Сибирском -22 тысячи 502 человек, в Дальневосточном -93 человека.

При этом в Северо-Кавказском федеральном округе прирост населения был в +63 тысячи 147 человек. В Уральском федеральном округе эта цифра оказалась в десятки раз ниже + 1 тысяча 661 человек.

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