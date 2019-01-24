Украину захлестнула волна ложных сообщений чиновников о переходах приходов УПЦ в «ПЦУ» — так местные администрации отрабатывают план, который им спустили сверху…

В Информационно-просветительский отдел УПЦ обратили внимание, что главам областных администраций на Украине, судя по всему, сверху был спущен план по количеству переходов храмов из УПЦ в «ПЦУ». Об этом можно суть по количеству ложных сообщений о таких переходах, опубликованных в последнее время сайтами местных госадминистраций. Склонить верующих в раскол чиновникам чаще всего не удаётся, но чтобы отчитаться перед Банковой, они идут на откровенный подлог, который тут же обнаруживается.

Так, 22 января 2019 года на сайте Житомирской областной государственной администрации появилось сообщение: «ещё в 2 селах Житомирщины прихожане церквей провели собрание религиозных общин, во время которых решили перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата к единой Православной церкви Украины. Это общины в с. Демковцы Любарского района и с. Княжин Чудновского района».

«По словам руководителей РГА, на днях состоялось собрание жителей в сёлах Демковцы и Княжин, во время которых общины приняли решение об изменении канонической подчиненности и перехода к ПЦУ», — говорится на сайте Житомирской ОГА.

Однако, как сообщили священнослужители Житомирской епархии УПЦ, эта информация не соответствует действительности.

Так, в селе Демковцы действительно 22 января прошло собрание религиозной общины, однако на них прихожане выступили за то, чтобы остаться в лоне канонической Церкви. Все документы — запротоколирован акт собрания, подписи людей — передали в Житомирскую госадминистрацию, но опровержения не последовало, сообщает «Союз православных журналистов».

Информация о переходе религиозной общины УПЦ в селе Княжин также не соответствует действительности, поскольку, как рассказал благочинный Чудновского округа Житомирской епархии протоиерей Андрей Змиевский, «в селе есть часовня, наши священники туда иногда приезжали, но зарегистрированной общины Украинской Православной Церкви в Княжине не было».

В селе Павловка Пулинского района Житомирской области православная община местного храма УПЦ в честь Димитрия Солунского также никуда из УПЦ не переходила, хотя эта информация появилась на сайте Житомирской облгосадминистрации ещё 19 января. «В Павловке всё нормально, как было, так и осталось. Да, было обсуждение, но оно было на пользу нашей канонической Церкви», — сообщил благочинный Пулинского района Житомирской епархии УПЦ иерей Андрей Фатич.

На сайте интернет-издания «Думская.нет» появилась информация о том, что православная община с. Ярославка Саратского района Одесской области выразил желание перейти в «ПЦУ». Однако, данная информация оказалась очередным фейком, сообщают в Одесской епархии.

Как выяснилось, сотрудник Саратской райадминистрации В.В. Ходос, грубо нарушая Конституцию Украины, Закон о госслужбе и Закон о свободе совести и религиозные организации, инициировал попытку изменить канонический статус религиозной общины. Представители инициативной группы ходили по селу и, вводя односельчан в заблуждение, собирали подписи «за украинскую Церковь». В результате, по сообщениям местных жителей, в сельсовете оказался подписной лист, украшенный автографами целых семи человек.

В противовес этому движению ещё 21 января прихожане Покровского храма данного села во главе с многолетним настоятелем протоиереем Георгием Велковим провели собрание приходской общины, на которых более 100 человек проголосовали за сохранение существующего статуса и подтвердили своё волеизъявление подписями.

Однако, это не остановило сторонников «ПЦУ», 23 января они безосновательно радостно рапортовали о «переходе» общины. К сожалению, эту неправдивую информацию без проверки растиражировали некоторые одесские СМИ. Это вызвало недовольство жителей села, вечером этого же дня они экстренно собрались возле Покровского храма и провели собрание религиозной общины, на котором 249 прихожан своими личными подписями подтвердили предыдущее решение. Община храма остается верной Украинской Православной Церкви и её Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. На собрании по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела присутствовал викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор и сотрудники юридического отдела Одесской епархии.

«Все попытки расшатать религиозную ситуацию в регионе, основанные на дезинформации и нарушении Закона, разбиваются о Правду Божию и истинную волю народа», — отмечают в пресс-службе епархии.

23 января 2019 года пресс-служба Полесской и Сарненской епархии также вынуждена была опровергнуть заявление председателя Ровенской РГА о переходе Свято-Преображенской общины Украинской Православной Церкви села Жалин Костопольского района Ровенской области к «ПЦУ».

Председатель Ровенской ОГА А. Муляренко сообщил в соцсети: «Ещё одна община перешла к ПЦУ! Такую волю проявили прихожане Свято-Преображенского храма в селе Жалин Костопольского района». Однако настоятель Свято-Преображенского прихода протоиерей Игорь Редкодубский, как и все прихожане, ничего не слышал про такое «волеизъявление».

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