Украинская Православная Церковь не будет менять своего названия, поскольку является украинской Церковью, в которой служат и молятся исключительно граждане Украины, заявил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, сообщает Интерфакс.

Название Украинской Православной Церкви останется неизменным, поскольку новый закон о переименовании не имеет никакого отношения к верующим Украины и её Церкви, заявил наместник Киево-Печерской лавры.

«Нет никаких причин, — сказал владыка газете „Сегодня“, комментируя принятый Радой закон о переименовании Церкви. — Мы своя украинская Церковь со своим народом в своей стране».

Как именно действовать общинам в этой ситуации, по его словам, сейчас решают юристы.

В свою очередь, глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отметил, что пока не ясно к каким вообще религиозным организациям относится этот закон, сообщает РИА Новости.

«Для того, чтобы понимать, будет ли этот закон применяться к Украинской Православной Церкви или нет, Министерство культуры должно принять решение на протяжение месяца с даты вступления этого закона в силу. Насколько мне известно, такое решение не принято. Потому говорить о том, что этот закон должен применяться к УПЦ, неправильно. Ещё не определен круг религиозных организаций, к которым этот закон должен применяться», — отметил отец Александр.

Он также сказал, что в случае принятия такого решения Минкультом Юридический отдел УПЦ изучит его, после чего будут приняты решения относительно возможного переименования или отказа от этого шага. «А пока говорить о том, что УПЦ должна сменить название, мягко говоря, преждевременно», — заключил священник.

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