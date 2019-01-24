В Новгородской области за рождение ребёнка до 29 лет будут доплачивать 100 тысяч рублей

По новому закону жительницы региона, которые родят первенца с 1 января 2019 года, получат по 100 тыс. рублей из бюджета. Выплаты будут производить, когда ребенку исполнится 1,5 года, сообщает портал «Православие и мир».

Потратить эти деньги можно будет только на улучшение жилищных условий. При этом один из родителей должен непрерывно проживать на территории области не менее года до дня рождения ребенка, а также на момент выдачи сертификата.

Закон о региональном капитале вступит в силу после того, как его подпишет губернатор области Андрей Никитин и опубликуют СМИ.

Русская линия