V Международный фестиваль-конкурс духовной музыки хоровых коллективов «Зимняя сказка» открылся 22 января в Государственной академической капелле, сообщает «Вода живая».

Приветствие слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия зачитал руководитель фестиваля, настоятель храма святителя Петра, митрополита Московского, иерей Артемий Наумов.

Он поздравил участников и гостей, поблагодарил директора фестиваля Татьяну Кузьмину за творческие труды.

«Фестивалю исполняется пять лет, для нас это достижение. Пять лет мы вместе шли через периоды переживаний, испытаний, вдохновения и волнения. С одной стороны, это долгий путь, а с другой, по человеческим меркам, наш фестиваль — совсем еще ребенок. Но жизнь ребенка практически каждый день наполнена маленькими достижениями. И наш фестиваль взрослеет. крепнет, мы радуемся его успехам. В день его рождения вспоминаются слова пасхальной стихиры: „Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити“. Мы, подобно ангелам, прославляем явившегося на землю Бога, Который учит нас любви. Через любовь человек проявляет лучшие свои качества и таланты, учится творить и созидать. Желаю всем пребывать в творчестве добра», — сказал отец Артемий.

Было зачитано обращение к участникам фестиваля председателя Заксобрания Вячеслава Макарова.

На гала-концерте состоялись музыкальные премьеры. Зрители впервые услышали маленькую кантату Сергея Смирнова «Рождество» для детского хора с оркестром в исполнении хоровых коллективов ДШИ имени Михаила Глинки, произведение Сергея Екимова «Ныне приходит Господь» в исполнении женского хора Санкт-Петербургского музыкального училища имени Николая Римского-Корсакова и концертного хора «Перезвоны» в сопровождении оркестра народных инструментов «Невские струны» ДШИ имени Михаила Глинки.

Фестиваль продлится до 25 января, в нем примут участие хоровые коллективы из Сочи, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов России. Завершится он, по традиции, празднованием Дня российского студента и ежегодной церемонией награждения почетным знаком святой Татианы.

Среди членов жюри — заведующий кафедрой хорового дирижирования РГПУ, руководитель женского хора Санкт-Петербургской митрополии Игорь Матюхов, настоятель Спасо-Преображенского храма в Кижах протоиерей Павел Лехмус.

В завершающий день фестиваля, 25 января, хоровые коллективы примут участие в Божественной литургии в Смольном соборе. Состоится награждение победителей фестиваля-конкурса «Зимняя сказка» почетным знаком святой Татианы и гала-концерт.

К фестивалю по заказу Центра культурных проектов «Кифа» вышел музыкальный сборник «О Тебе радуется».

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