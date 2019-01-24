В Полоцке отпразднуют 180-летие воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью

Заседание оргкомитета по празднованию 180-летия Полоцкого Собора 1839 года прошло в Минском епархиальном управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, сообщает Интерфакс.

«На Полоцком Соборе 1839 года было принято историческое решение о воссоединении белорусских униатов с Православной церковью. Согласно решению оргкомитета, торжества по случаю юбилейной годовщины состоятся 24 февраля в городе Полоцке», — отметили в пресс-службе БПЦ.

Просветительские мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, будут проходить в течение всего 2019 года.

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