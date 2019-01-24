В день 100-летия преступного приказа большевиков о расказачивании оренбургские казаки молились в екатеринбургском Храме на Крови обо всех погибших…

24 января 2019 года, в день 100-летия расказачивания в России, в главном казачьем храме Оренбургского казачьего войска (ОВКО) — Храме на Крови — совершена архиерейская Божественная литургия. Богослужение совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий в сослужении войскового священника ОВКО, старшего священника Храма на Крови протоиерея Максима Миняйло и духовенства Екатеринбургской епархии, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

За богослужением молились казаки Оренбургского войскового казачьего общества во главе с атаманом ОВКО казачьим генералом Владимиров Романовым.

По окончании литургии состоялась панихида об упокоении невинно убиенных в ходе репрессий казаков. Богослужение возглавил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

«Очень символично, что здесь, где произошел расстрел Царской семьи, мы вспоминаем и начало страшной трагедии особого сословия нашего народа — казачества, против которого была подписана директива в сегодняшний день, 24 января 1919 года. Директива подписана была на то, чтобы полностью уничтожить казачества как слой, как сословие, как особую такую общность и как общность образования нашего народа», — сказал владыка Алексий в своём архипастырском слове по завершении панихиды.

Напомним, принятый 100 лет назад документ Оргбюро ЦК РКП (б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» положил начало репрессиям казачьего сословия в России.

«Мы знаем, какая это была страшная трагедия, мы знаем, какие мучения и страдания претерпели казаки. И долго даже запрещалось вспоминать о том, что были такие верные люди, которые от всего сердца верой и правдой служили вере, Царю и Отечеству. И только в 90-е годы началась реабилитация казачества. И мы сейчас видим, что очень большое внимание уделяется нашим государством, уделяется нашей Церковью для того, чтобы вернуть те православные традиции, ту доблесть, ту память, которую имели эти люди, возродить традиции, историческую память о тех людях, которые чувствуют в себе казачью кровь, чтобы они, действительно, являли пример патриотизма, верного служения Отечеству, верного служения народу православному», — отметил архипастырь.

«Мы сейчас совершали панихиду. Наверное, это правильно, дорогие отцы, братья и сестры, что в этот день мы молимся об упокоении. Наверное, несправедливо, если мы будем судить исторические события 100-летней давности, но мы должны говорить правду. Помните, как с Царской семьёй? Долгие годы это замалчивалось, долгие годы выливались потоки неправды, потоки грязи на святых Царственных страстотерпцев. И только последние несколько десятилетий мы стали узнавать ту правду, которая, действительно, существовала. Наверно, такая же правда должна стать понятна нам и относительно казачьего сословия», — сказал владыка.

«Хотелось бы всем нам пожелать, чтобы мы были верными чадами Отечества, чтобы мы узнавали свою историю, узнавали свои традиции, делали правильные выводы и эту правду несли и доносили до других людей, чтобы люди имели правильное понимание тех событий, которые происходили 100 лет назад, — подчеркнул епископ Серовский Алексий.

Русская линия