Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2019

Епископ Серовский Алексий: Мы не должны забывать тех, кто пал жертвой советской политики расказачивания
В день 100-летия преступного приказа большевиков о расказачивании оренбургские казаки молились в екатеринбургском Храме на Крови обо всех погибших…

Расказачивание24 января 2019 года, в день 100-летия расказачивания в России, в главном казачьем храме Оренбургского казачьего войска (ОВКО) — Храме на Крови — совершена архиерейская Божественная литургия. Богослужение совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий в сослужении войскового священника ОВКО, старшего священника Храма на Крови протоиерея Максима Миняйло и духовенства Екатеринбургской епархии, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

За богослужением молились казаки Оренбургского войскового казачьего общества во главе с атаманом ОВКО казачьим генералом Владимиров Романовым.

По окончании литургии состоялась панихида об упокоении невинно убиенных в ходе репрессий казаков. Богослужение возглавил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

«Очень символично, что здесь, где произошел расстрел Царской семьи, мы вспоминаем и начало страшной трагедии особого сословия нашего народа — казачества, против которого была подписана директива в сегодняшний день, 24 января 1919 года. Директива подписана была на то, чтобы полностью уничтожить казачества как слой, как сословие, как особую такую общность и как общность образования нашего народа», — сказал владыка Алексий в своём архипастырском слове по завершении панихиды.

Напомним, принятый 100 лет назад документ Оргбюро ЦК РКП (б) «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» положил начало репрессиям казачьего сословия в России.

«Мы знаем, какая это была страшная трагедия, мы знаем, какие мучения и страдания претерпели казаки. И долго даже запрещалось вспоминать о том, что были такие верные люди, которые от всего сердца верой и правдой служили вере, Царю и Отечеству. И только в 90-е годы началась реабилитация казачества. И мы сейчас видим, что очень большое внимание уделяется нашим государством, уделяется нашей Церковью для того, чтобы вернуть те православные традиции, ту доблесть, ту память, которую имели эти люди, возродить традиции, историческую память о тех людях, которые чувствуют в себе казачью кровь, чтобы они, действительно, являли пример патриотизма, верного служения Отечеству, верного служения народу православному», — отметил архипастырь.

«Мы сейчас совершали панихиду. Наверное, это правильно, дорогие отцы, братья и сестры, что в этот день мы молимся об упокоении. Наверное, несправедливо, если мы будем судить исторические события 100-летней давности, но мы должны говорить правду. Помните, как с Царской семьёй? Долгие годы это замалчивалось, долгие годы выливались потоки неправды, потоки грязи на святых Царственных страстотерпцев. И только последние несколько десятилетий мы стали узнавать ту правду, которая, действительно, существовала. Наверно, такая же правда должна стать понятна нам и относительно казачьего сословия», — сказал владыка.

«Хотелось бы всем нам пожелать, чтобы мы были верными чадами Отечества, чтобы мы узнавали свою историю, узнавали свои традиции, делали правильные выводы и эту правду несли и доносили до других людей, чтобы люди имели правильное понимание тех событий, которые происходили 100 лет назад, — подчеркнул епископ Серовский Алексий.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Бум рождаемости на Кавказе не смог перекрыть вымирание русских регионов
Население России в 2018 году впервые за 10 лет сократилось. В русских регионах вымирание не прекращалось все эти годы...

Епископ Серовский Алексий: Мы не должны забывать тех, кто пал жертвой советской политики расказачивания
В день 100-летия преступного приказа большевиков о расказачивании оренбургские казаки молились в екатеринбургском Храме на Крови обо всех погибших...

Протоиерей Николай Балашов: Поместные Православные Церкви не станут участвовать в интронизации ставленника Денисенко
В ОВЦС МП обратили внимание, что Патриарх Кирилл в ближайшее время намерен осудить ситуацию на Украине с представителями Поместных Церквей...

Из-за опасений социального взрыва
В правительстве решили, что введение соцнорм и отмена льгот на электричество для квартир с электроплитами несвоевременно...

Митрополит Вышгородский Павел: Для переименования нет никаких причин
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что каноническая Церковь не собирается менять своё название...

На Афоне растёт недовольство действиями Патриарха Варфоломея
На днях Святую Гору посетил митрополит Галльский Эммануил, который организовывал собор раскольников на Украине, — его встретили прохладно...

УПЦ: Украинские чиновники тщетно агитируют верующих УПЦ переходить в раскол
Украину захлестнула волна ложных сообщений чиновников о переходах приходов УПЦ в «ПЦУ» — так местные администрации отрабатывают план, который им спустили сверху...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти одного из организаторов и руководителей монархических союзов Одессы графа А.И.Коновницына...

Фейсбук блокирует рекламу противоабортных фильмов

Храму Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот вернут исторический облик

В Каргополе прошёл единственный в стране фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны»

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль-конкурс духовной музыки хоровых коллективов «Зимняя сказка»

В Казани состоялось выездное заседание Экспертного совета по церковному искусству

Фильм о блокадных храмах покажут в Санкт-Петербурге

В Москве пройдет историко-богословская научно-практическая конференция «Златоустовские чтения»

В Полоцке отпразднуют 180-летие воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью

В Новгородской области за рождение ребёнка до 29 лет будут доплачивать 100 тысяч рублей

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика