Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2019

В Москве пройдет историко-богословская научно-практическая конференция «Златоустовские чтения»

12−13 февраля 2019 г. состоится шестая историко-богословская научно-практическая конференция «Златоустовские чтения». Адрес конференции: Малый Златоустинский переулок, дом 5/1 (келейный корпус бывшего Златоустовского монастыря), сообщает Православие.Ru.

Организаторы — храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке и действующий при нём Центр изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря.

В течение вот уже семи лет Космодамиановский приход ведёт целенаправленную работу по возвращению в пространство Москвы памяти о древней обители, и эта работа принесла свои результаты: 16 мая 2018 г. вышел приказ руководителя Департамента культурного наследия города Москвы А.А. Емельянова о включении территории бывшего монастыря в перечень выявленных объектов культурного наследия столицы с наименованием «Достопримечательное место. Здесь с начала XV века до 1930-х гг. располагался Московский Златоустовский монастырь». Таким образом, приход вышел на новый рубеж своей деятельности: предстоит разработать концепцию первого в Москве религиозно-достопримечательного места.

Новое достопримечательное место привлекло внимание исследователей и специалистов не только Москвы, но и других городов. Среди докладчиков — представители Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Ростова, Каргополя, Бугульмы, Святогорска (Донецкая область). В исследованиях участвуют археологи и богословы, филологи и музейщики, священники и математики, архитекторы и геологи. В их числе сотрудники ведущих научных центров страны: МГУ, Института археологии РАН, Иститута всеобщей истории РАН, ПСТГУ, Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» и других. На «Златоустовские чтения» их привели не только профессиональные интересы, но и любовь к истории страны, которая неразрывно связана с Русской Православной Церковью.

По уже сложившейся традиции приоритетными на конференции являются две темы: воссоздание истории Московского Златоустовского монастыря, разрушенного в 30-х годах ХХ века, и изучение наследия святителя Иоанна Златоуста.

Главное событие первого дня конференции — открытие Музея Златоустовского монастыря, в котором будут представлены уникальные находки и обретения, связанные с древней обителью. Монастырь снесён с лица земли, но его духовное наследие, как благовест, вновь призывает нас на службу Богу и Отечеству.

Вход на конференцию — свободный.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Бум рождаемости на Кавказе не смог перекрыть вымирание русских регионов
Население России в 2018 году впервые за 10 лет сократилось. В русских регионах вымирание не прекращалось все эти годы...

Епископ Серовский Алексий: Мы не должны забывать тех, кто пал жертвой советской политики расказачивания
В день 100-летия преступного приказа большевиков о расказачивании оренбургские казаки молились в екатеринбургском Храме на Крови обо всех погибших...

Протоиерей Николай Балашов: Поместные Православные Церкви не станут участвовать в интронизации ставленника Денисенко
В ОВЦС МП обратили внимание, что Патриарх Кирилл в ближайшее время намерен осудить ситуацию на Украине с представителями Поместных Церквей...

Из-за опасений социального взрыва
В правительстве решили, что введение соцнорм и отмена льгот на электричество для квартир с электроплитами несвоевременно...

Митрополит Вышгородский Павел: Для переименования нет никаких причин
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что каноническая Церковь не собирается менять своё название...

На Афоне растёт недовольство действиями Патриарха Варфоломея
На днях Святую Гору посетил митрополит Галльский Эммануил, который организовывал собор раскольников на Украине, — его встретили прохладно...

УПЦ: Украинские чиновники тщетно агитируют верующих УПЦ переходить в раскол
Украину захлестнула волна ложных сообщений чиновников о переходах приходов УПЦ в «ПЦУ» — так местные администрации отрабатывают план, который им спустили сверху...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти одного из организаторов и руководителей монархических союзов Одессы графа А.И.Коновницына...

Фейсбук блокирует рекламу противоабортных фильмов

Храму Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот вернут исторический облик

В Каргополе прошёл единственный в стране фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны»

В Санкт-Петербурге открылся фестиваль-конкурс духовной музыки хоровых коллективов «Зимняя сказка»

В Казани состоялось выездное заседание Экспертного совета по церковному искусству

Фильм о блокадных храмах покажут в Санкт-Петербурге

В Москве пройдет историко-богословская научно-практическая конференция «Златоустовские чтения»

В Полоцке отпразднуют 180-летие воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью

В Новгородской области за рождение ребёнка до 29 лет будут доплачивать 100 тысяч рублей

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика