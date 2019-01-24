12−13 февраля 2019 г. состоится шестая историко-богословская научно-практическая конференция «Златоустовские чтения». Адрес конференции: Малый Златоустинский переулок, дом 5/1 (келейный корпус бывшего Златоустовского монастыря), сообщает Православие.Ru.

Организаторы — храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке и действующий при нём Центр изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря.

В течение вот уже семи лет Космодамиановский приход ведёт целенаправленную работу по возвращению в пространство Москвы памяти о древней обители, и эта работа принесла свои результаты: 16 мая 2018 г. вышел приказ руководителя Департамента культурного наследия города Москвы А.А. Емельянова о включении территории бывшего монастыря в перечень выявленных объектов культурного наследия столицы с наименованием «Достопримечательное место. Здесь с начала XV века до 1930-х гг. располагался Московский Златоустовский монастырь». Таким образом, приход вышел на новый рубеж своей деятельности: предстоит разработать концепцию первого в Москве религиозно-достопримечательного места.

Новое достопримечательное место привлекло внимание исследователей и специалистов не только Москвы, но и других городов. Среди докладчиков — представители Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Ростова, Каргополя, Бугульмы, Святогорска (Донецкая область). В исследованиях участвуют археологи и богословы, филологи и музейщики, священники и математики, архитекторы и геологи. В их числе сотрудники ведущих научных центров страны: МГУ, Института археологии РАН, Иститута всеобщей истории РАН, ПСТГУ, Церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» и других. На «Златоустовские чтения» их привели не только профессиональные интересы, но и любовь к истории страны, которая неразрывно связана с Русской Православной Церковью.

По уже сложившейся традиции приоритетными на конференции являются две темы: воссоздание истории Московского Златоустовского монастыря, разрушенного в 30-х годах ХХ века, и изучение наследия святителя Иоанна Златоуста.

Главное событие первого дня конференции — открытие Музея Златоустовского монастыря, в котором будут представлены уникальные находки и обретения, связанные с древней обителью. Монастырь снесён с лица земли, но его духовное наследие, как благовест, вновь призывает нас на службу Богу и Отечеству.

Вход на конференцию — свободный.

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