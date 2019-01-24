Греческое агентство церковных новостей «Ромфея» сообщило несколько дней назад, что Святую Гору Афон на Крещение Господне неожиданно посетил митрополит Галльский Эммануил, который совершил богослужение в монастыре Пантократор. С чем был связан данный визит, не сообщается, однако, судя по опубликованным фото, владыку встретили весьма прохладно. Несмотря на двунадесятый праздник ни одной улыбки на лице у присутствующих в монастыре нет, а лицо самого владыки Эммануила очень напряжённое. https://www.romfea.gr/agioritika-nea/26 515-o-mitropolitis-gallias-sto-agion-oros-foto

Характерно, что греческое агентство не стало развивать тему этого визита и не сообщило даже, когда митрополит Эммануил покинул Святую Гору и посетил ли он ещё какие-то монастыри.

Тем временем, в российских СМИ появилась информация о том, что на Афоне растёт недовольство действиями Фанара. Это во много связано с тем, что на Украине в настоящее время верующих УПЦ гонят и силой пытаются отбирать у них храмы, информация о чём постоянно приходит на Афон от украинских верующих. Не прибавляет Фанару авторитета и агрессивные заявления Денисенко.

«Афонские монахи — в личных разговорах, во всяком случае — крайне негативно к этому относятся (к автокефалии „ПЦУ“). Но официального решения по этому поводу ещё не было», — сообщил РИА Новости со ссылкой на свои источники на Святой Горе.

Отвечая на вопрос о том, когда пройдет заседание Священного Кинота по данному вопросу, собеседник агентства отметил, что «в ближайшее время, наверное, будет собрание, но пока дата неизвестна». При этом он не исключил, что заседание состоится уже в январе-феврале.

В то же время источник признал, что «есть, конечно, и монастыри, которые поддерживают действия Константинопольского патриархата». На просьбу уточнить, может ли произойти разделение на Афоне по вопросу о поддержке Константинополя, он заметил, что «вполне вероятно, что оно будет».

При этом собеседник предположил, что Афон сейчас вряд ли выйдет из подчинения Константинопольскому Патриархату после его действий по признанию раскольников на Украине и даровании им «автокефалии». «Возможно, просто не подпишутся под этим решением, осудят это решение Константинополя», — отметил он.

Русская линия