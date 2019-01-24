24 января в 19:00 накануне празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда в актовом зале петербургского Дома журналиста (Невский пр. 70) пройдёт киновечер с показом документального фильма «Блокадные храмы Петербурга», сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии. В нем примут участие члены съемочной группы, настоятели и священники блокадных и мемориальных храмов, эксперты, принимавшие участие в съемках, сообщает Благовест-инфо.

Фильм рассказывает о действовавших в осажденном Ленинграде православных храмах, об удивительных судьбах священников, чьи личные дела сохранились в архиве Санкт-Петербургской епархии, о духовной и патриотической работе Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, о вере в блокадном городе.

Девять из десяти блокадных храмов сохранились до нашего времени. В XXI веке на карте города появилось несколько храмов, связанных историей своего создания с памятью о погибших в годы блокады людях и защищавших наш город воинах.

В фильме использованы малоизвестные фотографии, военная хроника, личные и церковные архивы, воспоминания потомков, экспертное мнение известных историков, священнослужителей, музейных и архивных работников. О некоторых фактах, судьбах и документах рассказано впервые.

Телепроект «Блокадные храмы Петербурга» создан творческой «Студией «Образ» на средства гранта Санкт-Петербурга при поддержке сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Русская линия