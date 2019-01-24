Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2019

Протоиерей Николай Балашов: Поместные Православные Церкви не станут участвовать в интронизации ставленника Денисенко
В ОВЦС МП обратили внимание, что Патриарх Кирилл в ближайшее время намерен осудить ситуацию на Украине с представителями Поместных Церквей…

Протоиерей Николай Балашов«Ни одна из Поместных Православных Церквей мира не признала новосозданную усилиями украинских политиков и Фанара церковь, не поздравила её предстоятеля. Никто не собирается направлять своих представителей на предстоящую 3 февраля „интронизацию“ её так называемого предстоятеля», — заявил замглавы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов в четверг на заседании «круглого стола» в Москве, сообщает Интерфакс.

Отец Николай также отметил, что ряд Поместных Православных Церквей устами своих Синодов и иерархов выражают «глубокую озабоченность в связи с происходящим вторжением политической стихии» в область церковной жизни и церковного устройства. О неприемлемости такого вмешательства светского государства в религиозную жизнь говорит и Ватикан, сообщил представитель ОВЦС МП.

По словам священника, тема положения православных на Украине будет центральной в предстоящих встречах Святейшего Патриарха Кирилла с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей в рамках празднования 10-летия Поместного Собора и избрания Патриарха Кирилла на престол Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Среди гостей торжественных мероприятий в Москве будут Предстоятели Антиохийской, Сербской Православных Церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, высокие представители других Поместных Церквей мира. «Празднования будут поводом для того, чтобы обсудить темы, которые возникают не только на Украине, но и во всемирной православной семье», — сообщил отец Николай.

Русская линия

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Протоиерей Николай Балашов: Поместные Православные Церкви не станут участвовать в интронизации ставленника Денисенко
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