|Сводка новостей от 24 января 2019
|
|
Бум рождаемости на Кавказе не смог перекрыть вымирание русских регионов
Епископ Серовский Алексий: Мы не должны забывать тех, кто пал жертвой советской политики расказачивания
Протоиерей Николай Балашов: Поместные Православные Церкви не станут участвовать в интронизации ставленника Денисенко
Из-за опасений социального взрыва
Митрополит Вышгородский Павел: Для переименования нет никаких причин
На Афоне растёт недовольство действиями Патриарха Варфоломея
УПЦ: Украинские чиновники тщетно агитируют верующих УПЦ переходить в раскол
Этот день в Русской истории
Храму Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот вернут исторический облик
В Каргополе прошёл единственный в стране фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны»
В Санкт-Петербурге открылся фестиваль-конкурс духовной музыки хоровых коллективов «Зимняя сказка»
В Казани состоялось выездное заседание Экспертного совета по церковному искусству
Фильм о блокадных храмах покажут в Санкт-Петербурге
В Москве пройдет историко-богословская научно-практическая конференция «Златоустовские чтения»
В Полоцке отпразднуют 180-летие воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью
В Новгородской области за рождение ребёнка до 29 лет будут доплачивать 100 тысяч рублей