Создатели противоабортного фильма (pro-life movie) «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade, в главной роли известный американский актер Джон Войт) обвинили администрацию социальной сети Фейсбук в блокировании рекламных объявлений их фильма, сообщает Православие.ру со ссылкой на Christian Today.

Фильм представляет собой рассказ об исторической судебной тяжбе в США в начале 1970-х годов, которая привела к легализации абортов в Америке. Кинематографисты Ник Леб и Кэти Аллин попытались опубликовать рекламное объявление на Facebook о фильме, связанное с хэштегом #BringRoevWadeToLife. Однако объявление было заблокировано, потому что, как сообщила администрация соцсети, оно противоречило новым правилам гиганта социальных сетей по «вопросам национальной важности». Создатели фильма сказали, что они получили электронное письмо от Facebook, где им было сказано, что объявление не было одобрено «потому что оно не соответствует нашей рекламной политике», но что они могут повторно представить отредактированную версию для рассмотрения.

Facebook заявил в комментарии СМИ по этому вопросу, что данное объявление «включает в себя пропагандистский вопрос, попадающий в круг «наших вопросов национального значения». Новые правила Фейсбука распространяются на объявления политического характера и требуют от его пользователей и от тех, кто оплатил рекламу, дополнительной информации для подтверждения их личности.

«Прозрачность продолжает оставаться для нас главным приоритетом, чтобы предотвратить вмешательство в выборы, поэтому мы принимаем широкий подход, чтобы начать, как мы раскручивать эту политику дальше», — говорится в заявлении Facebook.

В прошлом году создатели другого противоабортного фильма «Госнелл» также утверждали, что их продвижение фильма в этой соцсети было заблокировано. В фильме рассказывается о Кермите Госнелле, который был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения из-за смерти трех детей, родившихся живыми во время абортов в его Филадельфийской клинике.

Продюсер фильма Фелим Макалир обвинил Facebook в либеральных предубеждениях в отношении противоабортного движения. «Истеблишмент Силиконовой долины не хочет, чтобы эту историю рассказывали», — сказал он.

«Они [Facebook] просто заявляют, что это не было одобрено, но это не дает вам возможности конкретно узнать, почему этот пост не может быть продвинут вообще для более широкой аудитории».

«Ясно, что это аудитория pro-life, которую они не хотят поощрять. Они действительно ненавидят всех, кто не поддерживает либеральное мировоззрение», — добавил Макалир.

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