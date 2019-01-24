В правительстве решили, что введение соцнорм и отмена льгот на электричество для квартир с электроплитами несвоевременно…

Анонсированного повышения цен на электричество для селян и жителей, в квартирах которых установлены электрические плиты, пока не будет. На совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака российские чиновники решили, что в последнее время и без того приняли слишком много непопулярных мер, ситуация в стране напряжённая и существенное повышение цен на электричество для населения может вызвать социальный взрыв.

23 января 2019 года в правительство рассматривали возможность введения соцнорм потребления электричества. Это привело бы к отмене льготного тарифа для жителей сел и владельцев электроплит уже к 2033 году. Также предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВтч в месяц будет оплачиваться по базовому тарифу, свыше 300 кВтч — по повышенному, а более 500 кВтч — уже по экономически обоснованному, сообщает «Свободная пресса».

Совсем отказываться от этой идеи чиновники не стали и лишь отложили её на неопределенный срок. Когда настроение у россиян улучшится, и они «забудут» о повышении пенсионного возраста, резком росте цен на бензин и т. п., российское правительство может вернуться к введению соцнорм.

«Вопрос может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года», — сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

Русская линия