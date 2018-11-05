Запад в лице Европы и США требует от Сербии отказаться от дипломатических усилий по борьбе с признанием независимости Косово, поскольку это начало приносить свои положительные плоды и сильно раздражать власти Албании, сообщает РИА Новости.

«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях — это нормально», — заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич белградской газете «Вечерне новости».

Причина этого кроется в том, что Гренада стала девятым государством, отозвавшим в последнее время признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Незадолго до этого аналогичным образом поступила Доминика.

Точное количество стран, признавших самопровозглашенную республику Косово, неизвестно, поскольку данные в официальных источниках разнятся, а лидеры отдельных государств в разное время делали противоречивые заявления.

По оценке сербской газеты «Вечерне новости», на данный момент число таких государств снизилось до 102. При этом косовские власти настаивают на цифре в 110 стран.

Несмотря на давление, власти Сербии намерены продолжать свою дипломатическую работу в прежнем русле.

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