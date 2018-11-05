31 октября 2018 года конференция «Монашество России и Кипра: духовно-культурные связи» начала свою работу в монастыре Киккской иконы Божией Матери на Кипре, сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Организаторами конференции являются Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, монастырь Киккской иконы Божией Матери, Министерство культуры Российской Федерации и Фонд святителя Василия Великого.

Для участия в конференции прибыли архиереи, игумены и игумении монастырей Русской Православной Церкви, а также сопровождающие их лица в священном сане, монахи-богословы, хор, организаторы и переводчики — всего 56 человек.

Среди прибывших архиереев присутствуют: митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, член Коллегии Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, возглавляющий делегацию Русской Православной Церкви; епископ Бронницкий Парамон, викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами Москвы, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря; епископ Дмитровский Феофилакт, викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством Москвы, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря; епископ Туапсинский Дионисий, викарий Екатеринодарской епархии.

В число участников конференции вошли представители Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви: заместитель председателя Отдела, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумения Иулиания (Каледа); пресс-секретарь Отдела, настоятель Московского подворья Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь архимандрит Мелхиседек (Артюхин); члены Коллегии Отдела: наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников), наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев), настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря игумения Викторина (Перминова), настоятельница ставропигиального женского монастыря Марфо-Мариинская обитель милосердия игумения Елисавета (Позднякова), настоятельница Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря игумения Екатерина (Чайникова), настоятельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря г. Полоцка (Белоруссия) игумения Евдокия (Левшук), настоятельница Свято-Введенского Толгского женского монастыря игумения Варвара (Третьяк), настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга игумения Домника (Коробейникова).

Делегацию Русской Православной Церкви в международном аэропорту Республики Кипр «Ларнака» встретил митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия.

В первый день пребывания в Ларнаке монашествующие посетили храм святого праведного Лазаря и монастырь святой равноапостольной Феклы.

В церкви в честь праведного Лазаря Четверодневного почетную делегацию встретил протопресвитер Макарий, который 58 лет несет послушание настоятеля этого храма.

Приложившись к мощам праведного Лазаря, гости спустились в крипту храма, где находится гробница этого святого.

Затем участники конференции посетили монастырь святой равноапостольной Феклы, где их встретила настоятельница обители игумения Константида. Матушка игумения заметила, что впервые в своем монастыре они принимают такую большую делегацию монашествующих и она очень рада этому событию. Поклонившись святыням монастыря, гости выехали в гостиницу г. Никосии на отдых и подготовку к грядущей конференции.

1 ноября делегацию Русской Православной Церкви принял в архиепископии Кипрской Православной Церкви Блаженнейший архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II.

Его Блаженство преподал архипастырское благословение игуменам и игумениям монастырей на начало работы конференции. В приветственном слове, обращенном к участникам мероприятия, архиепископ Хризостом назвал монашество духовным остовом Церкви. «Монашество является основой каждой местной Церкви. По своему опыту я обнаружил, что священноиноки более успешны в своей миссии, потому что они осознали себя, слабости и страсти человеческой природы в целом и могут привести других к здоровому и полезному пути для Церкви», — отметил Предстоятель Кипрской Православной Церкви.

Его Высокопреосвященство напомнил, что православное монашество сохранялось на острове Кипр даже тогда, когда государственную власть захватывали далекие от христианской веры люди. «Каждая Поместная Церковь должна проявлять особую заботу о монашестве, так как именно благодаря монашеству можно поддерживать на высоком уровне духовную жизнь всей Церкви», — подчеркнул архиепископ Хризостом и пожелал участникам конференции принести духовную пользу монашеству Русской и Кипрской Православных Церквей.

Митрополит Святогорский Арсений передал участникам конференции благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также благословение архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Митрополит Арсений поблагодарил игумена ставропигиального Киккского монастыря митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора и митрополита Тамасосского и Оринийского Исаию за оказанные гостеприимство и любовь к монашеству. «Мы с особым благоговением вступили на землю Кипра, политую кровью мучеников, слезами исповедников, потом тружеников. Сам воздух здесь содержит молитвенное дыхание Божией Матери, святого праведного Лазаря, друга Божия, святых апостолов и мужей апостольских и многих поколений епископов, монашествующих и благочестивых христиан, которые в разные исторические периоды сохраняли в чистоте каноническое православие. Сейчас внешние силы пытаются повлиять на отношения Церквей, — сказал митрополит Арсений, — но мы верим, что действием Духа Святого Православная Церковь как раньше, так и сейчас поможет нам преодолеть недобрые настроения по отношению к миру церковному. Мы просим молитв за Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и особых молитв за Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который отстаивает чистоту канонического православия на Украине. Мы верим, что совместными молитвами и сопереживаниями всех православных Господь даст крепость и благословит „люди своя“ миром. Но здесь ключевыми являются слова „людям своим“. Мы приехали, чтобы услышать об опыте кипрского монашества, как быть для Бога своим».

Владыка Арсений передал в дар архиепископу Хризостому Владимирскую икону Божией Матери, посох и изданную Синодальным отделом по монастырям и монашеству книгу «Слово к монашествующим. Проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в монастырях» на греческом языке.

В свою очередь, Блаженнейший Хризостом вручил подарки участникам монашеского форума.

Затем на подворье Киккского монастыря состоялось открытие Международной конференции «Монашество Русской и Кипрской Православных Церквей: духовно-культурные связи», которая будет проходить с 1 по 3 ноября 2018 года.

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