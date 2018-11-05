Православные верующие Польши в минувшее воскресенье, 28 октября 2018 года, отметили столетие независимости польского государства. Программа торжеств началась с Божественной литургии, которую в православном кафедральном соборе Святой Марии Магдалины в Варшаве возглавил митрополит Варшавский и всей Польши Савва в сослужении членов Священного Синода Польской Православной Церкви, сообщает Седмица.Ru.

Перед началом богослужения в обращении к присутствующим митрополит Савва подчеркнул важность праздника и призвал к миру, взаимному уважению и любви. «Напишите страницу истории в духе евангельской любви и взаимного уважения. Вот чего ждет от нас Бог и те, кто боролся за независимость, благодаря которым мы счастливы сегодня», — сказал митрополит Савва.

После завершении Литургии был совершен благодарственный молебен о благоденствии польского народа, после чего было зачитано приветственное послание польского премьер-министра Матеуша Моравецкого по случаю столетия восстановления польской государственности.

Вечером в Королевском замке в Варшаве состоялся концерт литургической музыки и патриотических песен. Мероприятие началось с пения польского национального гимна. Затем Митрополит Савва кратко представил вклад Польской Православной Церкви в национальную идентичность Польши: «Пастырская миссия Церкви исполняется вне времени и пространства. Речь идет о применении вечных истин и морали к конкретным обстоятельствам, в которых люди живут сегодня. Это стимул свидетельствовать о Евангелии, способствуя общему благу нации. Эта концепция Православной Церкви сохранялась на протяжении всей истории ее присутствия в польско-литовской общине, начиная с миссии св. Кирилла и Мефодия. Сегодня мы живем в интересное время, но полны страха, неуверенности, морального порабощения, хотя свобода провозглашается, кроме всего прочего. Мы живем в период отсутствия уважения к власти, духовной пустоты, нарушения закона, одобрения преступлений, войн и терроризма. Все это разрушает фундаментальную ценность человека, который часто становится одиноким. Он теряет свое великое измерение и призвание. Кроме того, осознание ценностей, провозглашенных нашими предками, является драгоценным и возвышенным. Это то, что мы делаем в год столетия независимости. Этот день полезен для всех нас. Православие — старейшая христианская конфессия на сегодняшних польских землях».

Затем было прочитано министром Адамом Квятковским послание президента Республики Польша Анджея Дуды. Песнопения концерта были исполнены хором Митрополичьего кафедрального собора Святой Марии Магдалины, православным хором Польской армии и хором студентов Факультетом теологии в Варшаве.

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