Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний в интервью каналу «Первый казацкий» заявил, что иерархи канонической Украинской Православной Церкви не будут принимать участие в так называемом «объединительном собор» в Киеве, а заявления о том, что от канонической Церкви на собор прибудут 10 архиереев — это неправда.

«Что касается участия некоторых иерархов Украинской Православной Церкви, здесь всегда фигурирует некий список десяти, и честно говорю, мне известен этот список. Но как обычно сейчас говорят, он фейковый, потому что из этих десяти более или менее заявили о своём участии в этом процессе лишь двое», — отметил архипастырь, очевидно, имея в виду скандально известного митрополита Хмельницкого Александра (Драбинко) и митрополита Черкасского Софрония, давно известного своими националистическими взглядами.

Объясняя, почему в списке появились ещё восемь архиереев, владыка Антоний предположил, что «кому-то хотелось представить на Фанаре или ещё где-то, кто руководит этим процессом, что за ними пойдут некие архиереи по разным причинам, может быть, из дружеских товарищеских отношений. Но это неправильный подход, потому что товарищество — это одно, а поступки против Церкви — это другое. Каждый архиерей давал присягу Церкви Христовой и понимает, что если он нарушит эту присягу, то обязательно последуют определённые дисциплинарные канонические прещения».

Кроме того, владыка выразил сомнение, что «объединительный собор» приведёт к каким-то положительным результатам.

«Собрание некоего „объединительного собора“ — это одно из условий, насколько мы знаем, получения Томоса. Без этого собрания вообще непонятно, кому некий документ выдавать, даже после того, как этим структурам придали некий легитимный образ. Произойдёт ли это собрание так называемых иерархов УПЦ КП и УАПЦ, сказать трудно, потому что таких попыток уже было несколько в нашей недавней истории, но никакого результата они не имели. Вероятно, здесь нужно вспомнить басню Крылова, который говорил „как друзья, вы не садитесь, в музыканты не годитесь“. Но что произойдёт сказать трудно. Возможно, для реализации уже конкретных указаний, они вынуждены будут собраться», — пояснил митрополит.

Однако, для собора есть и ещё одно препятствие. «Есть интересная информация из нескольких источников, что было письмо из Фанара, направленное и в так называемый „Киевский патриархат“, и в УАЦП, согласно которому в выборах не могут принимать участие ни Филарет, ни Макарий. Поэтому, видимо, слова (Денисенко — РЛ) на недавней пресс-конференции о том, что судьбу этого собора должен решить Фанар, исходят именно из этого. То есть нужно сейчас каким-то образом убедить Фанар, чтобы он этот свой принципиальный подход отменил», — заявил владыка Антоний.

От себя добавим, что в этом же ключе стоит рассматривать и недавнее заявление Денисенко о том, что «единая Церковь» на Украине будет называться Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, в то время, как на Фанаре заявляют о создании «Православной Церкви в Украине», отказываясь использовать в её названии слово «украинская». Кроме того, ни о каком Патриархате в Константинополе и думать не хотят, что противоречит планам главы УПЦ КП.

Всё это может привести если не к полному срыву «объединительного собора», то по крайней мере, к серьёзной затяжке его созыва.

Русская линия