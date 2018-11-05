2 ноября епископ Феодорит совершил освящение престола и Божественную литургию в храме Спаса Нерукотворного села Калинино Александро-Невского района. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Его Преосвященству сослужили: благочинный Александро-Невского округа — протоиерей Аркадий Безбородкин, настоятель Крестовоздвиженского храма г. Рязани — протоиерей Александр Гривин, настоятель храма Спаса Нерукотворного с. Калинино — протоирей Сергий Муравьев, настоятель Никольского храма с. Студенки — иерей Николай Маймусов, настоятель Казанского храма с. Благие — ирей Дионисий Крылов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Боголюбская с. Зимарово — иерей Владимир Москвитин, диаконы Сретенского кафедрального собора — Валентин Мишаков и Александр Скворцов.

Песнопения Божественной Литургии исполнил хор Христорождественского кафедрального собора г. Рязани под управлением Натальи Викуловой.

На сугубой ектении было возглашено прошение о единстве Святого Православия и молитва о мире на Украинской земле.

Епископ Феодорит обратился к собравшимся с архипастырским словом в котором рассказал о значимости храма в жизни христианина.

Настоятель храма протоиерей Сергий Муравьев был награжден медалью Рязанской митрополии Романа Рязанского III степени, директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» Тютиков Анатолий Владимирович был награжден медалью Рязанской митрополии Василия Рязанского III степени.

Юбилейными грамотами, приуроченными к 80-летию мученической кончины сщмч. Игнатия, епископа Скопинского, были награждены: Богулева Нина Максимовна, Муравьева Людмила Игоревна, Базулов Александр Владимирович, Федоткина Галина Ивановна.

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