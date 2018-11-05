Президент Украины Пётр Порошенко не скрывает, что намерен переизбираться на второй президентский срок, но его рейтинг на Украине сегодня очень низок, а потому история с предоставлением Томоса украинским раскольникам — это тема, которую он старается сделать одним из столпов своей предвыборной кампании. И надо сказать, волей или неволей Фанар в этой кампании активно участвует.

В конце минувшей недели Петр Порошенко вновь отправился в Турцию, где провёл не только переговоры с Эрдоганом, но и встретился с Патриархом Варфоломеем. Причём этой встрече президент Украины постарался придать историческое значение — к его визиту на Фанар в президентской администрации подготовили документ, который сам Пётр Порошенко во время беседы с Патриархом едва не назвал Томосом об автокефалии.

В реальности речь шла о договоре о сотрудничестве, содержание которого во многом осталось засекреченным. Как заявил по итогам встречи сам Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы «процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в чётком соответствии с канонами Православной Церкви». Глава Украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим. Он поблагодарил Патриарха за тёплую и" полной мудрости встречу", сообщает Интерфакс.

Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: «Я уверен, что решение об автокефалии приведёт к единству и объединению всех православных в Украине». Он также сообщил, что в ближайшее время хотел бы приехать с визитом на Украину: «Молю Господа, чтобы в ближайшее время я снова посетил вашу прекрасную землю».

В Русской Православной Церкви в связи с этим вновь заявили о неканонических и политически ангажированных действиях Фанара на Украине. «Утверждая, что „это исключительное право Матери-Церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса“, Патриарх Варфоломей озвучивает новую, ранее неизвестную Православию модель церковного устройства, согласно которой один Первоиерарх становится выше других: он может принимать единоличные решения, тогда как другие должны лишь молчаливо подчиняться, склоняя головы в священном трепете. Он уже не „первый среди равных“, а „первый без равных“, что в последние месяцы неоднократно утверждалось на разные лады иерархами Константинопольского Патриархата», — заявил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион.

«Встав на путь раскола, Константинопольский Патриарх сделал ещё один шаг на пути противопоставления себя полноте Православной Церкви. Если ранее с согласия Поместных Церквей Константинопольский Патриархат выступал для них в качестве координирующего центра, то теперь такого центра больше не существует: Константинопольский Патриархат добровольно самоупразднился в качестве такового», — отметил владыка Иларион, комментируя подписанное в субботу в Стамбуле соглашение о сотрудничестве между президентом Украины и патриархом Варфоломеем.

В свою очередь, замглавы ОВЦС протоиерей Николай Балашов обратил внимание, что вмешиваясь в церковные дела, украинские власти попирают Конституцию Украины. «Странно, конечно, что диалог о церковном устройстве на Украине Константинопольский Патриарх ведёт не с теми, кто правомочен в подобных вопросах, а с представителями светской власти. Это очевидное нарушение основ конституционного строя Украинского государства», — заявил отец Николай.

Священник предположил, что «желание господина Порошенко приобрести дополнительные электоральные ресурсы перевешивает все нормы права». Труднее понять, добавил представитель РПЦ, какими мотивами руководствуются при этом иерархи Константинопольский Церкви.

В целом, по мнению представителя ОВЦС, подписанное в субботу в Стамбуле соглашение ещё раз подтверждает намерение сторон продвигаться к созданию некоей новой церкви на Украине, однако «ранее об этом уже говорилось многократно, поэтому значение события — невелико».

Русская линия