Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, подписанного ранее США вместе с Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Эти ограничительные меры в основном коснутся экспорта нефти, сообщает РИА Новости.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные члены «шестерки» осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.

Тогда же Трамп заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.

Часть санкций начала действовать с 7 августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.

В пятницу Дональд Трамп объявил, что новые санкции стали самыми жёсткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. По его словам, «они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику» — национальная валюта обесценилась за год на 70 процентов, инфляция в октябре составила 37 процентов, а в экономике начинается рецессия.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в санкционный список внесли более 600 отдельных лиц и компаний. Те, кто продолжат вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. По его словам, ограничения «должны повлиять на поведение иранского режима».

В Европе уже заявили, что европейским компаниям придется уйти из Ирана из-за американских санкций. Об этом в частности, сказала канцлерин Германии Ангела Меркель после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

При этом канцлер подчеркнула, что Германия уважает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно, не идеальное, но другие варианты еще более нестабильные», — отметила Меркель.

Для России американские санкции против Ирана отчасти выгодны, так как они повышают стоимость нефти на мировом рынке, а российская экономика по-прежнему во многом зависит от цены на «чёрное золото».

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