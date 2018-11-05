Русская линия
Сводка новостей от 5 ноября 2018

Польские националисты теряют власть в крупных городах, но сохраняют её в стране
«Право и Справедливость» проигрывает выборы мэров в Кракове, Гданьске и Варшаве, однако побеждает в более мелких сельских городках…

Карта ПольшиКандидаты от правящей партии Польши «Право и справедливость» проигрывают второй тур выборов мэров в Кракове и Гданьске. На это указывают обнародованные вечером в воскресенье, 4 ноября, данные экзит-полов социологической компании Ipsos, сообщает «Немецкая волна».

В обоих городах оппозиционные кандидаты набирают около 65 процентов. И в Кракове, и в Гданьске действующие мэры выдвигались от оппозиции и, вероятнее всего, будут объявлены победителями. Оппозиция также побеждает на выборах в 200-тысячном городе Кельце.

В то же время пока что неизвестно, какие результаты на выборах в сотнях небольших городов Польши. Если в больших городах сильная поддержка либеральной оппозиции, то сельские районы поддерживают правящих националистов, которые апеллируют к патриотизму и католическим ценностям.

В целом местные выборы прошли в 649 населенных пунктах Польши. Первый тур состоялся 21 октября, а второй — 3 ноября. Во время первого тура правящая партия укрепила свои позиции во многих местных советах, но явно проиграла выборы мэра в Варшаве, Познани и Лодзи.

Таким образом, можно сказать, что польская интеллигенция и горожане не доверяют националистам. Однако, несмотря на это, «Право и справедливость», скорее всего, удержит свои позиции в целом по стране.

Для России и Европы нынешние выборы в Польше мало, что изменят. Варшава останется главным союзником США в ЕС, рупором антироссийской риторики, противником миграционной политики Евросоюза и критиком осторожных во внешней политике Франции и Германии.

Русская линия

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Польские националисты теряют власть в крупных городах, но сохраняют её в стране
«Право и Справедливость» проигрывает выборы мэров в Кракове, Гданьске и Варшаве, однако побеждает в более мелких сельских городках...

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