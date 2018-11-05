Предприняв антиканонические действия на Украине, куда вопреки воле правящего архиерея Киевской митрополии и Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия были направлены экзархи Фанара, в Константинопольском Патриархате, похоже, не понимали всю тяжесть последствий своих незаконных действий для канонического порядка Православной Церкви, и теперь глубоко потрясены тем, что некоторые верующие и даже приходы желают покинуть юрисдикцию Константинополя.

Поощряя и считая законными и вполне каноническими так называемые переходы приходов от УПЦ к украинским раскольникам, в Константинопольском Патриархате совсем иначе реагируют на попытки духовенства выйти из юрисдикции Фанара и перейти в РПЦЗ.

Так, Русский экзархат Константинопольского Патриархата с центром в Париже издал коммюнике о запрете в служении протоиерея Георгия Блатинского и иерея Олега Цуркана, которые на днях вместе со своими прихожанами перешли (в знак протеста против действий Константинополя на Украине вышли из юрисдикции Фанара) в РПЦЗ. Запрет вступил в силу с 1 ноября, сообщает Интерфакс.

«Вопреки всем канонам в воскресенье, 28 октября 2018, за Литургией в церкви Рождества Христова и святителя Николая во Флоренции (Италия) ими не были помянуты ни епархиальный архиерей архиепископ Иоанн Хариупольский, Экзарх православных церквей русской традиции в Западной Европе, ни Святейший Патриарх Вселенский Варфоломей. Более того, они вовлекли общину в свое заблуждение. Учитывая тяжесть нарушения, им запрещается совершать богослужения, преподавать таинства и благословение верующим, а также носить священническое облачение и наперсный крест», — сказано в коммюнике.

В свою очередь, глава Экзархата Сиде и Антальи митрополит Писидийский Сотирий направил верующим пространное послание, в котором разъясняет им, что не стоит обращать внимание на решение Св. Синода Русской Православной Церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом и следует продолжать посещать храмы Вселенского Патриархата.

«Поскольку некоторые из вас, не ведая церковного порядка, испугались и задаются вопросом, действительны ли недавние решения Московского Патриархата и для них, проживающих в пределах Антальи и в церковном плане относящихся к Вселенскому Константинопольскому Патриархату, я обращаюсь ко всем вам с этим окружным Посланием», — заявил владыка Сотирий, обращаясь к выходцам из России, проживающим в Турции.

При этом своей аргументацией и ссылками на церковные каноны митрополит Константинопольского Патриархата на самом деле обличает своего собственного Патриарха Варфоломея.

«Каждый епископ несёт абсолютную ответственность за управление паствой своей епархии и никто другой. Другой, кем бы он ни был, не имеет права вторгаться во внутренние вопросы другой епархии без ведома её епископа, — пишет владыка Сотирий. — Например, никакой епископ, митрополит или патриарх не может приехать в другую епархию для совершения Божественной Литургии или с другой целью без ведома её епископа. Он не может даже проповедовать или давать духовные или другие указания верующим без ведома их епископа. Тот же принцип распространяется и на священников, диаконов, чтецов и певчих церковных хоров. Следовательно, ни священнослужители, ни миряне не обязаны подчиняться указаниям других епископов, митрополитов или патриархов, а только своему епископу или митрополиту. Этого порядка придерживается Единая Святая Православная Церковь, основываясь на постановлениях Вселенских Соборов, и, таким образом, пребывает единой».

«Следовательно, возлюбленные мои духовные чада, ВАМ, относящимся к пастве Священной Митрополии Писидии и Экзархату Сиде и Антальи, никакой другой епископ, митрополит или патриарх, в обход вашего митрополита-пастыреначальника, не имеет права давать указания, в какие храмы ходить, ни, тем более, с угрозами запрещать вам причащаться в каких-либо храмах. Перед Христом и Единой Святой Церковью эти указания не имеют никакой силы, поэтому не испытывайте чувства вины по поводу того, что вы не придадите им никакого значения. Волноваться должны те (какие бы высокие церковные звания и саны они не имели), кто своими антиканоническими действиями с угрозами ищут возможность отдалить верующих от Церкви, прервать их общение со своими священниками и епископом, призывая верующих не исповедоваться и не причащаться. Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями», — заявил митрополит Сотирий, даже не замечая, что все его слова вполне можно было бы направить и в адрес верующих УПЦ, а оценки действий в адрес Фанара.

Воистину, когда Господь хочет кого-то наказать, он лишает его разума.

Русская линия