|Сводка новостей от 5 ноября 2018
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Митрополит Бориспольский Антоний: Константинополь запретил Денисенко выдвигать свою кандидатуру в главы «единой церкви»
Сами себя обличают
Константинопольский Патриархат подключился к предвыборной кампании Петра Порошенко
В украинских СМИ началось шельмование Блаженнейшего митрополита Онуфрия
Польские националисты теряют власть в крупных городах, но сохраняют её в стране
Вопреки позиции России, Великобритании, Китая, Франции и Германии
Сербская дипломатия приносит свои плоды
Этот день в Русской истории
В праздник Казанской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля
Более пяти тысяч человек приняли участие в праздничном Крестном ходе в День народного единства в Екатеринбурге
В селе Калинино Рязанской области освятили храм Спаса Нерукотворного
В Твери проходит XII Ассамблея Русского мира
В Санкт-петербурге открылась выставка «Российскому флоту — быть!»
В День Народного Единства благотворительный фонд «Православная детская миссия» организовал праздник для детей-сирот Санкт-Петербурга
На Кипре проходит конференция «Монашество России и Кипра: духовно-культурные связи»
Православные Польши отметили 100-летие независимости Польского государства
В Германии освятили храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери