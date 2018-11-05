Русская линия
Сводка новостей от 5 ноября 2018

Общество русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» проведет II Всероссийское Общее Собрание

5 ноября 2018 года пройдет II Всероссийское Общее Собрание Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». В мероприятии примут участие делегаты из 53 региональных и 5 местных отделений «Двуглавого Орла», представители органов власти и ряда общественных объединений. Об этом сообщается на сайте общества.

В ходе Собрания предполагается определить основные направления деятельности, обсудить особенности деятельности Общества в регионах и приоритетные направления дальнейшего развития. На Всероссийском Собрании Общества будут также подведены итоги работы организации в 2018 году по текущим направлениям.

В ходе Общероссийского Собрания Общероссийского Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» предполагается выработка новых методов работы по восстановлению в России исторической памяти и исторического сознания 1000-летней Русской цивилизации.

Дата и время проведения: 5 ноября 2018 года, начало Собрания в 10.30; Московская область. Серпуховской район, дер. Спас-Тешилово, д. 3, отель Царьград.

Русская линия

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Общество русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» проведет II Всероссийское Общее Собрание
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