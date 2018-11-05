В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, благотворительный фонд «Православная детская миссия» совместно с координационным центром по работе с детьми, оставшимся без попечения родителей, при епархиальном ОЦБСС организовал детский праздник. Об этом информирует пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

С утра дети вместе с воспитателями молились за Божественной литургией в Спасо-Преображенском соборе, которую совершил настоятель и председатель ОЦБСС протоиерей Николай Брындин. Дети исповедались, причастились Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения воспитатели совместно с волонтерами отвезли детей на праздничный обед в ресторан «Весенний». Перед обедом руководитель координационного центра и глава Детской миссии иерей Феодосий Амбарцумов вместе с детьми прочитал молитву «Отче наш» и благословил трапезу.

По традиции, праздник завершается спектаклем. Дети отправились в театр «Алеко» на спектакль «Снежная королева».

«По словам одного замечательного богослова, если ты зажег одну свечу, значит, в мире стало светлее и теплее, — обратился перед представлением к детям отец Феодосий. — То же самое можно сказать и про нас сегодня: если мы объединились, хоть и небольшим числом, значит, единство на земле стало крепче. Мы должны помнить, что единство — это самое большое желание Бога, потому что Господь Иисус Христос незадолго до своих крестных страданий молился Богу Отцу, чтобы все были едины: „Да вси едино будут“ (Ин. 17:21). Поэтому, когда мы объединяемся, то становимся не только ближе друг к другу, но и ближе к Богу».

«Помните, что любая дорога к цели состоит из маленьких шагов. Старайтесь каждый день делать маленький шаг к той цели, которую вы поставили перед собой. Если вы не будете лениться и будете помнить, что каждый день — это шаг, то вскоре поймете, что какими бы ни были большими расстояния, они преодолеваются, а цели достигаются. То же касается и молитвы — если вы раз в день скажете: „Господи, помилуй!“, то ваш день уже будет освящен Божественным присутствием. Так постепенно вы научитесь молиться, и Господь, слыша ваши молитвы, ответит каждому из вас», — сказал в завершение отец Феодосий.

Детей, волонтеров и воспитателей с праздником Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства также поздравил руководитель организационно-правового управления аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Михаил Коломыцев.

Детям подарили памятные подарки от компании-спонсора «Проект 111».

Детский праздник в день Казанской иконы Божией Матери стал традиционным для подопечных «Православной детской миссии». В этом году в празднике приняли участие 250 воспитанников социальных учреждений: реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» (Волхов), детского дома-интерната № 1 (Петергоф), центра содействия семейному воспитанию № 14 (Пушкин), психоневрологического интерната № 3 и центра социальной помощи семьи и детям Петродворцового района.

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