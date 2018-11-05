Русская линия
Сводка новостей от 5 ноября 2018

В Твери проходит XII Ассамблея Русского мира

3 ноября 2018 года в Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное открытие ХII Ассамблеи Русского мира, организованной Фондом «Русский мир» и Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. Об этом сообщает Служба коммуникаций ОВЦС.

Ассамблея является самым масштабным событием в деятельности Фонда «Русский мир». По традиции форум приурочен к празднованию Дня народного единства.

В мероприятии, которое было посвящено теме «Всемирность русской культуры», принимают участие делегаты из 69 стран мира и 33 городов России — политические и общественные деятели, дипломаты, ученые, представители объединений соотечественников, духовенство, деятели культуры и искусства, преподаватели высших учебных заведений и учителя русских школ, отечественные и зарубежные журналисты.

От Русской Православной Церкви на Ассамблее присутствовали первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва и секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв. Также среди участников тверской встречи были священнослужители из зарубежья, приглашенные организаторами.

О начале работы форума объявил председатель Правления Фонда «Русский мир», председатель Комитета Государственной Думы России по образованию В.А. Никонов.

Были оглашены приветственные послания, направленные в адрес организаторов и участников Ассамблеи Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, председателем Правительства России Д.А. Медведевым, председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателем Государственной Думы Федерального Собрания России В.В. Володиным, министром иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавровым, руководителем Россотрудничества Э.В. Митрофановой и др.

На открытии международной встречи глава Тверской митрополии огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам и гостям Ассамблеи.

В ходе дискуссионных мероприятий были рассмотрены многогранность и глобальный характер русской культуры как мирового явления, обозначены пути сохранения и развития культуры как уникального ресурса международного гуманитарного сотрудничества в современном мире.

Был обсужден широкий круг вопросов, затрагивающих идеалы и ценности Русского мира, в том числе роль русского языка в межнациональном общении, развитие русскоязычной зарубежной журналистики, укрепление традиций русскоязычного театра за рубежом как модели сохранения русского языка, сбережение культурно-исторического наследия и исторической памяти о героизме наших предков, значение межконфессионального диалога для культуры мира.

Ассамблея завершила свою работу 4 ноября.

Русская линия

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