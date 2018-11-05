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Сводка новостей от 5 ноября 2018

В Германии освятили храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери

3 ноября, архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией совершил Великое освящение храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери в г. Бад-Липпшпринге возле Падерборна и Божественную литургию в новоосвященном храме. Также были освящены антиминсы для приходов в гг. Дуйсбурге и Билефельде. Об этом сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Сергий Ильин, настоятель храма, иеромонах Венедикт (Шнайдер), иереи Александр Ильин, Евгений Теодор, Максим Садовой, протодиакон Виталий Садаков, диакон Андрей Ильин.

На малом входе за усердные труды во славу Святой Церкви священник Александр Ильин был удостоен права ношения набедренника.

В храме молились верующие, прибывшие из Падерборна, Билефельда, Липпштадта, Марсберга, Бракеля, Бонна, а также православные студенты обучающиеся в Институте экуменических исследований имени Йоханна-Адама Мёллера в Падерборне.

По окончании Литургии архиепископ Тихон обратился к участникам богослужения с архипастырским словом.

Протоиерей Сергий Ильин в связи с 30-летием служения в пресвитерском сане был награжден орденом преп. Сергия Радонежского (III степени). Особо потрудившиеся прихожане были удостоены Архиерейских грамот.

Приветствие от имени католического архиепископа г. Падерборна Ханса-Йозефа Бекера по случаю освящения храма зачитал доктор Йоханнес Ольдеманн, директор Института экуменических исследований, секретарь Международной православно-католической рабочей группы имени святого Иринея Лионского. «И для православных, и для католиков храм — это не просто собрание верующих, но место, где человек встречается с Богом. Я рад, что приход в честь иконы Божией Матери Феодоровская обрел новое помещение для осуществления этой встречи», — отмечается в приветствии.

Торжества завершились трапезой на церковном дворе.

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