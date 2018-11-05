Выставка «Российскому флоту — быть!», охватывающая более чем 200-летнюю историю военно-морских сил Российской империи, открылась 1 ноября в комплексе «Россия — моя история». В открытии приняли участие представители Санкт-Петербургской епархии. Об этом сообщает ИА «Вода Живая».

И. о. губернатора Александр Беглов на церемонии напомнил, что название выставки — это первая строка указа императора Петра I о создании флота, подписанного в 1696 году. Через семь лет был заложен Санкт-Петербург, еще через год начато строительство Адмиралтейства. Так появилась база для современного российского флота.

Водосвятный молебен совершил помощник начальника Военного инженерно-технического института по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов.

Сотрудник епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Константин Туманов зачитал приветствие председателя отдела архимандрита Алексия (Ганьжина).

Сотрудники «военного» отдела передали гендиректору музейно-выставочного центра «Россия — моя история» Олегу Черняге икону святителя Николая Чудотворца.

Экспозиция включает уникальные предметы из фондов Центрального военно-морского музея: модели кораблей, знамена, предметы флотской практики и навигации, гравюры, рисунки, медали. Посетители могут увидеть оригинальные видеоматериалы и 3D-модели кораблей.

Выставка продлится до 2 декабря.

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