Русская линия
Сводка новостей от 5 ноября 2018

В Санкт-петербурге открылась выставка «Российскому флоту — быть!»

Выставка «Российскому флоту — быть!», охватывающая более чем 200-летнюю историю военно-морских сил Российской империи, открылась 1 ноября в комплексе «Россия — моя история». В открытии приняли участие представители Санкт-Петербургской епархии. Об этом сообщает ИА «Вода Живая».

И. о. губернатора Александр Беглов на церемонии напомнил, что название выставки — это первая строка указа императора Петра I о создании флота, подписанного в 1696 году. Через семь лет был заложен Санкт-Петербург, еще через год начато строительство Адмиралтейства. Так появилась база для современного российского флота.

Водосвятный молебен совершил помощник начальника Военного инженерно-технического института по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов.

Сотрудник епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Константин Туманов зачитал приветствие председателя отдела архимандрита Алексия (Ганьжина).

Сотрудники «военного» отдела передали гендиректору музейно-выставочного центра «Россия — моя история» Олегу Черняге икону святителя Николая Чудотворца.

Экспозиция включает уникальные предметы из фондов Центрального военно-морского музея: модели кораблей, знамена, предметы флотской практики и навигации, гравюры, рисунки, медали. Посетители могут увидеть оригинальные видеоматериалы и 3D-модели кораблей.

Выставка продлится до 2 декабря.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Бориспольский Антоний: Константинополь запретил Денисенко выдвигать свою кандидатуру в главы «единой церкви»
В УПЦ подчеркнули, что не собираются участвовать в фарсе по созданию так называемой «Православной церкви в Украине»...

Сами себя обличают
На Фанаре возмущены отказом некоторых верующих участвовать в богослужениях Константинопольского Патриархата и ссылаются на канон об «одном епископе в одном городе»...

Константинопольский Патриархат подключился к предвыборной кампании Петра Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко и Патриарх Варфоломей торжественно подписали на Фанаре соглашение о сотрудничестве...

В украинских СМИ началось шельмование Блаженнейшего митрополита Онуфрия
Украинские журналисты с телеканала ТСН пытаются убедить своих зрителей, что владыка лишь претворяется аскетом, а на самом деле очень любит деньги и богатые поместья...

Польские националисты теряют власть в крупных городах, но сохраняют её в стране
«Право и Справедливость» проигрывает выборы мэров в Кракове, Гданьске и Варшаве, однако побеждает в более мелких сельских городках...

Вопреки позиции России, Великобритании, Китая, Франции и Германии
США возобновили и ужесточили санкции против Ирана, разорвав договор по иранской ядерной программе...

Сербская дипломатия приносит свои плоды
Гренада стала девятым государством, отозвавшим в последнее время признание независимости самопровозглашенной республики Косово...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Иакова Боровичского, вчера мы вспоминали митрополита Нестора (Анисимова)...

В праздник Казанской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля

Более пяти тысяч человек приняли участие в праздничном Крестном ходе в День народного единства в Екатеринбурге

В селе Калинино Рязанской области освятили храм Спаса Нерукотворного

В Твери проходит XII Ассамблея Русского мира

В Санкт-петербурге открылась выставка «Российскому флоту — быть!»

В День Народного Единства благотворительный фонд «Православная детская миссия» организовал праздник для детей-сирот Санкт-Петербурга

На Кипре проходит конференция «Монашество России и Кипра: духовно-культурные связи»

Православные Польши отметили 100-летие независимости Польского государства

В Германии освятили храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери

Общество русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» проведет II Всероссийское Общее Собрание

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика