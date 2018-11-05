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Сводка новостей от 5 ноября 2018

Более пяти тысяч человек приняли участие в праздничном Крестном ходе в День народного единства в Екатеринбурге

4 ноября 2018 года, в День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, в Екатеринбурге состоялся праздничный крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе уральской столицы возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в сослужении многочисленного духовенства. По завершении богослужения состоялся традиционный крестный ход во главе с иконой Царицы Небесной.

Шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Около пяти тысяч человек вышли от Свято-Троицкого собора. Колонну составили духовенство, прихожане храмов митрополии, военнослужащиие, представители силовых структур, казаки, учащиеся Свято-Симеоновской православной гимназии и воскресных школ епархии, их родители и педагоги, семинаристы, студенты Миссионерского иниститута, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, представители молодежного движения Екатеринбургской епархии. Крестный ход сопровождали музыканты оркестра Штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

В молитвенном шествии вместе с духовенством и паствой Екатеринбургской митрополии шли и участники регионального этапа XXVII Международных образовательных Рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Этот крестный ход стал официальным закрытием регионального этапа Рождественских чтений, которые проходили в Екатеринбурге с 25 октября.

По пути следования крестного хода были пронесены мощи великих христианских святых: святого благоверного князя Александра Невского, праведного воина Феодора Ушакова и великомученицы Екатерины — Небесной покровительницы уральской столицы.

Владыка Кирилл совершил краткие молебны Царице Небесной перед ее образом «Казанская» у часовни святого Александра Невского на улице 8 Марта, у храма «Большой Златоуст» и у часовни святой великомученицы Екатерины.

На площади Труда митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вышел к собравшимся на праздничный митинг и поздравил екатеринбуржцев с Днем народного единства. Архипастырь отметил, что этот праздник — один их самых великих и значимых за всю тысячелетнюю историю нашей страны.

После митинга к колонне крестоходцев присоединился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем все вместе двинулись по маршруту крестного хода к Храму на Крови.

По прибытии к Храму на Крови был совершен молебен Пресвятой Богородице. Многоголосый хор крестоходцев с особым чувством исполнил молитву «Царица моя преблагая». Глава Екатеринбургской митрополии ещё раз обратился к екатеринбуржцам, поблагодарив губернатора и всех участников крестного хода и поздравив с праздником.

Митрополит Кирилл выразил свою благодарность губернатору Евгению Куйвашеву за участие в молитвенном шествии вместе с народом.

Евгений Владимирович в ответном слове сказал, что ему очень приятно находиться здесь и пройти крестным ходом, чтобы «еще раз засвидетельствовать свое уважение тем людям, кто чтит историю и память тех, кто положил свои жизни для процветания нашей страны».

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