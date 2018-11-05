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Сводка новостей от 5 ноября 2018

В праздник Казанской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля

4 ноября 2018 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. В этот день в России отмечается государственный праздник ― День народного единства. Об этом информирует пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Домодедовский Иоанн; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова ставропигиального монастыря; архимандрит Михаил (Бикович), настоятель монастыря святого Иоанна Предтечи в Валевской епархии Сербской Православной Церкви; протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Георгий Гуторов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском г. Москвы; протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными объединениями и организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; протоиерей Кирилл Сладков, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по делам молодежи; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы; протоиерей Алексий Ястребов, настоятель прихода святых Жен-мироносиц в Венеции (Италия); священник Самуил Вишневский, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сиднее (Австралия); протоиерей Андрей Марущак, клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителяг. Москвы; иеромонах Николай (Оно), клирик подворья Русской Православной Церкви в Токио (Япония); духовенство г. Москвы.

Богослужение посетили первый заместитель председателя Московской областной Думы Н.Ю. Чаплин, глава Одинцовского муниципального района Московской области А.Р. Иванов.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление Казанской иконе Божией Матери и обратился к верующим с Первосвятительским словом.

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В праздник Казанской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского Кремля

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