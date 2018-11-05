Украинские журналисты с телеканала ТСН пытаются убедить своих зрителей, что владыка лишь претворяется аскетом, а на самом деле очень любит деньги и богатые поместья…

Высокий духовный авторитет Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, известного среди украинцев своим аскетизмом, христианской добротой и простотой, является камнем преткновения в построении так называемой «единой церкви» на Украине, а потому в украинских СМИ уже началась клеветническая кампания против Блаженнейшего владыки Онуфрия.

Для того, чтобы найти хоть что-то недоброе на Предстоятеля УПЦ журналисты украинского телеканала ТСН решили съездить на родину владыки в село Корытное Черновицкой области и поговорить с теми, с кем он учился и жил с ранних лет. Как известно, «в своём отечестве нет пророков», и на это определённо надеялись недобросовестные журналисты.

Однако, к их досаде, все, с кем они встречались, говорили только о том, что очень любят Блаженнейшего за его простоту и добрый нрав. Журналистам рассказали, что в детстве архипастырь был очень резвым и активным ребёнком, и потому никто даже не мог представить, что он станет таким духовным и аскетичным человеком. При этом сам владыка регулярно приезжает на свою малую родину и ведёт самые простые разговоры. Одного спросит о грибах, другого ещё о чём.

Но в планы журналистов такие рассказы не входили, и они попытались представить всё таким образом, что митрополит Онуфрий на самом деле лишь претворяется аскетом, а сам любит большие поместья и богатство. Для этого в сюжете они вынуждены были перейти от свидетельств селян, к своим собственным умозаключениям.

Журналисты рассказывают, что на Буковине есть некая «тайная» и очень богатая резиденция Предстоятеля УПЦ, которая якобы принадлежит лично владыке Онуфрию. При этом все выводы представители ТСН делают на основании слухов и с эпитетами «как кажется», «говорят», «поговаривают» и т. п.

«В частном секторе на окраине города рядом с парком есть огражденная большая территория. Ни названия улиц, ни номера дома не увидишь. Но хозяина выдаёт отделка — ворота и окна в огромных крестах. А от нечистой силы здесь есть агрессивная охрана», — нагнетают ситуацию журналисты.

При этом всем очевидно, что речь идёт об одной из резиденций УПЦ, а не личной собственности митрополита Онуфрия, и никто это в Церкви не скрывает. Только сильно ангажированные журналисты могут заявлять о крестах на окнах и воротах строения и тут же пытаться убедить своих зрителей, что это якобы «тайное» владение Блаженнейшего митрополита Киевского.

«Даже в Черновцах о существовании резиденции митрополита почти никому не известно. Размах владений поражает. Аскетизм — это то, чего вы здесь не увидите. Живет митрополит в главном доме, который имеет три уровня. Он выполнен в европейском стиле. Рядом тоже не маленький двухэтажный гостевой дом», — сообщают журналисты.

Далее по логике клеветнического жанра ТСН информирует, что всё это богатство владыка Онуфрий получил в дар, конечно, же от преступников, которые являются коррупционерами, агентами Кремля и врагами Украины.

«Гоже ли монаху иметь такие кельи, отвечать не мне. Но судя из нравов российского руководства, а Кирилл в России имеет огромные поместья, самолеты и роскошные яхты, на которые его верующие неспособны заработать работая всю жизнь — митрополит Онуфрий просто делает то, что поддерживает его патриарх», — подытоживается в сюжете.

Активная клеветническая кампания против митрополита Онуфрия началась и очевидно, что это только начало.

Русская линия