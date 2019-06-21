На суде бизнесмен заявил, что считает себя невиновным и попросил православных людей помолиться о нём…

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств банка «Кредитный экспресс» и отказался освободить его под залог в 10 млн рублей, как просила защита предпринимателя, сообщает РИА Новости.

Сам Бойко-Великий прибыл в суд в белом кафтане, и на вопросы журналистов о настроении заявил, что «настроение отличное». Затем он заявил, что полностью невиновен в том, в чём его обвиняют, и попросил православных верующих помолиться о нём.

По его словам, в среду утром следователи пришли к нему домой с обыском и «всё основательно перетряхнули», а также провели 20-часовой обыск в адвокатской конторе.

По дороге в суд, рассказал бизнесмен, он 5 часов провёл в конвойной «Газели» в «стакане» площадью 0,5×0,5 метров и высотой в 1,5 метра. «Это была такая форма пытки», — пояснил Бойко-Великий.

Бизнесмен просил суд обратить внимание на состояние его здоровья — врачи рекомендуют ему больше двигаться, а в камере это невозможно, кроме того от тюремной пищи прогрессирует гастрит.

Однако, суд оказался непреклонен — Бойко-Великого отправили в СИЗО на два месяца до 19 августа.

Стоит отметить, что с российской судебной и тюремной системой Бойко-Великий знаком с 2007 года. В рамках другого уголовного дела в 2008 году он был освобождён из-под ареста под залог в 50 миллионов рублей. До этого он провёл в 2007—2008 годах 20 месяцев в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». При этом его вина так и не была доказана.

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