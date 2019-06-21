Русская Православная Церковь выступает за постепенное решение вопроса о возвращении верующим церковных строений московского Спасо-Андроникова монастыря, которые сейчас заняты Центральным музеем древнерусской культуры имени Андрея Рублева, заявил ТАСС председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиерей Леонид Калинин.

По мнению священника, в будущем на основе обители и окружающих его построек необходимо создать церковно-государственный кластер древнерусского искусства и культуры. «Это, может быть, займёт 5, 10 или 15 лет, после завершения процесса территория станет полноценным православным монастырём <…> Речь идёт о будущем, когда всё устроится, когда всё вокруг монастыря будет сделано, будет построен современный музей, который позволит действительно заниматься наукой, популяризацией, сохранением и развитием знаний о древнерусском искусстве и культуре, причём не только изобразительной, а музыкальной, книжной и прочей <…> А некоторые из сотрудников музея пока что, мне кажется, просто ещё не совсем вникли в эту идею», — считает он.

Протоиерей Леонид Калинин не видит причин, по которым в будущем музей и монастырь не смогут существовать бок о бок. «В будущем мы не видим причин делить территорию обители на две части: музейную и церковную. Ничто не заставляет делать какие-то странные полумеры, когда одна структура будет мешать другой. Монастырь должен быть полноценным монастырем, а музей — полноценным музеем. Но речь идёт о будущем, а не о сиюминутном решении каком-то, когда бы Русская Православная Церковь требовала выселения музея — об этом и речи быть не может», — сказал отец Леонид.

Отношения Церкви с музеем Андрея Рублева он считает хорошими и налаженными. «Повторюсь: мы не говорим о том, что нужно кого-то выселять, у нас очень хорошие деловые отношения с музеем, нет никаких конфликтных ситуаций: мы говорим о будущем, где не следует делать каких-то половинчатых решений и закладывать друг под друга «мин замедленного действия», — полагает священник.

Русская линия