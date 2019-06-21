Рабочая группа по оказанию помощи в возрождении Петропавловского женского монастыря в Юрьеве-Польском Владимирской области создана по ходатайству полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт администрации Владимирской области.

По одной из версий, монастырь был основан как мужской митрополитом Суздальским Иларионом в XVII веке и разорен литовцами. Женским монастырь стал во второй половине XIX века, на территории обители действовали пятиглавый Петропавловский храм, двуглавый Успенский храм, пятиярусная колокольня, а также Вознесенский храм с тремя пределами. В советское время монастырь был упразднен, официально возобновил работу лишь в 2015 году, объекты обители находятся в руинированном состоянии.

«В администрации Владимирской области под председательством врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой состоялось первое заседание рабочей группы по оказанию содействия в возрождении Петропавловского женского монастыря в Юрьеве-Польском. Эта рабочая группа создана губернатором Владимиром Сипягиным по ходатайству полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева», — говорится в сообщении администрации области.

По данным властей региона, несмотря на руинированное состояние объектов на территории монастыря, проведение из комплексной реставрации возможно, уже утверждены границы территории монастыря как объекта культурного наследия, организована разработка проекта зон охраны памятников, входящих в состав этого комплекса. На 2019 год поданы заявки в федеральную программу «Развитие культуры и туризма» на сумму более 22 млн рублей на разработку научно-проектной документации.

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