Трамп остался верен себе Президент США в последнюю минуту отменил решение о нападении на Иран, приказ о котором его убедили подписать его советники… Сегодня, когда в России была глубокая ночь, а в США вечер, Дональд Трамп едва не ввязался в очередную бесперспективную и затратную для Америки войну. Речь шла о том, нападёт ли американская армия на Иран в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, сообщает Интерфакс. Сам Трамп придерживается в своей политике строгого прагматизма, а потому не желает, чтобы американские военные жертвовали собой ради кого-то другого, кроме США. В связи с этим у экспертов были сомнения, захочет ли он ввязывать США в очередную дорогостоящую военную операцию. Дискуссии о том, надо ли начинать войну из-за сбитого беспилотника, в Вашингтоне шли очень жаркие, и многие советники склоняли Трампа отдать приказ об ударе. «Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи, — сообщила газета The New York Times. — Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, сообщил официальный представитель». Издание пишет, что «ещё в 19:00 (по местному времени, 12:00 по Москве) военные и дипломатические представители после интенсивных дискуссий и споров в Белом доме, в которых приняли руководящие лица из Совета нацбезопасности и лидеры Конгресса, ждали нанесения удара». Как отметила The New York Times, «не ясно, просто ли господин Трамп изменил свое мнение о нанесении удара, или же администрация изменила курс из-за логистики или стратегии, также неясно, могут ли атаки все же быть осуществлены». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эту информацию, но никто из чиновников не просил отказаться от публикации материала. Позднее источник в Пентагоне подтвердил агентству Associated Press, что вооруженные силы действительно готовились к удару по целям в Иране, но приказ об этом отменили незадолго до начала атаки. По информации агентства, Пентагон рекомендовал Трампу план ударов. Кроме этого плана чиновники из Белого дома предлагали другие варианты. Операцию отменили около 19:30 в четверг по местному времени (2:30 пятницы по Москве). Трамп остался верен себе и в последний момент отказался начинать войну. Русская линия





Твитнуть

Читать в Телеграм



Трамп остался верен себе

Президент США в последнюю минуту отменил решение о нападении на Иран, приказ о котором его убедили подписать его советники... Этот день в Русской истории

Сегодня, в день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, мы вспоминаем русского композитора Н.А. Римского-Корсакова...