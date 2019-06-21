Русская Православная Церковь предложила установить памятник святому Николаю Чудотворцу вблизи Нарымского сквера в Новосибирске. Об этом говорится в уведомлении о проведении общественного обсуждения, опубликованного мэрией, передает «Коммерсантъ».

Памятник, предложенный Новосибирской епархией, собираются разместить между Вознесенским кафедральным собором и цирком. Его высота составит около 6 м, самой скульптуры — 3,5 м.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии готов рассмотреть предложения, рекомендации и замечания с 25 июня по 15 июля. Результаты общественного обсуждения опубликуют до 23 июля.

Русская линия