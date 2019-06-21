Отделение структуры лже-патриарха Филарета Денисенко от «УПЦ» говорит о провале попыток Константинопольского Патриархата единолично руководить мировым Православием, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда, комментируя итоги прошедшего ранее «поместного собора» так называемого «Киевского патриархата», возглавляемого Филаретом, сообщает РИА Новости.

Легойда отметил, что «разъединившаяся через полгода после своего основания новая „церковь“ лучше всего иллюстрирует глубину провала попыток единоличного руководства сложным организмом под названием мировое Православие и изначальную ложность избранного Фанаром пути „уврачевания“ раскола». «Итогом движения по этому пути «стало лишь умножение раскола», — заключил представитель РПЦ.

В свою очередь, заместитель главы ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов считает, что «нет ничего удивительного, что здание, построенное не на основании священных канонов Церкви, а в угоду сезонным политическим интересам, начинает стремительно разрушаться после очередных выборов».

«Но если бы в это были вовлечены одни лишь политики и раскольники! Самая большая печаль — о Константинопольской Церкви, с которой так многое связано в нашей истории, да и в недавней нашей жизни, по крайней мере, для некоторых из нас. Как могли так дёшево прельститься носители многовекового опыта и Предания? Когда теперь снова засветит солнце над Царьградом? Не нахожу ответа на эти вопросы. Больно», — написал отец Николай в Facebook.

Русская линия