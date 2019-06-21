Крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» пройдет со 2 по 4 июля в Пинежье

Трехдневный крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» пройдет в Пинежском районе Архангельской области со 2 по 4 июля 2019 года, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Шествие благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.

Богомольцы пройдут около 100 километров: от поселка Сосновка через село Суру, родину праведного Иоанна Кронштадтского, до Артемиево-Веркольского монастыря.

В престольный праздник обители — 6 июля — паломники смогут помолиться за праздничным богослужением. В этот день будет отмечаться память святого отрока Артемия Веркольского. В этом году в монастыре отпразднуют две большие даты: 475 лет со дня преставления праведного отрока Артемия и 400-летие причисления его к лику святых.

«Крестный ход по этому пути мы совершим уже в десятый раз. Приглашаем всех желающих разделить с нами радость совместного молитвенного делания», — сказал один из организаторов шествия, настоятель Знаменского храма в Сосновке священник Сергий Корельский.

Узнать подробности и записаться на крестный ход можно у отца Сергия по телефону +7 (931) 405 36 57. Отправить заявку на участие можно также по электронной почте: i.s.12 345@yandex.ru .

Русская линия