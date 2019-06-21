Русская линия
Сводка новостей от 21 июня 2019

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, мы вспоминаем русского композитора Н.А. Римского-Корсакова…

Святой великомученик Феодор Стратилат Сегодня мы чтим память покровителя православных воинов св. вмч. Феодора Стратилата. Он был воеводой (стратилатом) в г. Ираклеена побережье Черного моря. Исповедуя Христову веру, он своей благочестивой жизнью расположил к себе горожан, многие из которых, следуя его примеру, отрекались от язычества и принимали св. Крещение. За отказ поклониться идолам, вмч. Феодор после мучительных пыток был распят на кресте, а затем обезглавлен.

На Руси св. Феодора издавна почитали как покровителя православного воинства. Его именем названа одна из чудотворных икон Божией Матери — Феодоровская, которая в начале XII века была обретена в церкви в честь вмч. Феодора Стратилата. Именно перед этой иконой представители Земского Собора 1613 г. после страшной смуты вымолили Земле Русской Царя Михаила Феодровича, положившего начало династии Романовых.

Николай Андреевич Римский-Корсаков Сегодня день памяти великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, скончавшегося в 1908 году.

Он родился 18 марта 1844 г. в Тихвине. В году обучения в морском кадетском корпусе, будущий композитор увлекся музыкой и вскоре потерял интерес к морскому делу. С 1861 г. Римский-Корсаков стал участником балакиревского кружка. Трехлетнее дальнее плавание дало ему возможность довольно усидчиво заняться композицией. По возвращении из путешествия, Римский-Корсаков представил М.А.Балакиреву свою первую симфонию, которая, исполненная вскоре на одном из концертов бесплатной музыкальной школы, имела большой успех. За ней последовала опера «Псковитянка» и другие произведения композитора. В 1871 г. Римский-Корсаков получил место профессора в петербургской консерватории. Одновременно с этим композитор состоял инспектором музыкальных хоров морского ведомства, работал в бесплатной музыкальной школе, в которой он был директором с 1874 по 1880 гг., был помощником управляющего придворной певческой капеллой.

Несмотря на большую занятость, Римский-Корсаков находил время для обширной композиторской деятельности в области оперной, симфонической, камерной, а позднее и церковной музыки. На сцене Мариинского театра в 1880 г. появилась его опера «Майская ночь», а в 1882 г. — «Снегурочка», в которой лирический талант автора и истинно-народная манера в обработке национальных мелодий выступили с большим рельефом. В 1897 г. композитор окончил фантастическую оперу «Садко», которая имела огромный зрительский несомненный успех. Не менее обширна и замечательна деятельность Римского-Корсакова как симфониста. Из его симфонических произведений особенно выделяются «Антар», «Шехерезада», испанское каприччио, воскресная увертюра. Кроме этого он написал струнные квартет и септет, фортепьянный концерт, фантазию для скрипки на русские темы, много романсов и хоров a capella, сборник народных русских песен и несколько небольших духовных произведений. Важное просветительское значение имела и дирижерская деятельность Римского-Корсакова, пропагандировавшего произведения русских композиторов. Благодаря его редакторской работе были опубликованы и исполнены многие произведения русской музыки.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, мы вспоминаем русского композитора Н.А. Римского-Корсакова...
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