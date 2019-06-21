Сегодня мы чтим память покровителя православных воинов св. вмч. Феодора Стратилата. Он был воеводой (стратилатом) в г. Ираклеена побережье Черного моря. Исповедуя Христову веру, он своей благочестивой жизнью расположил к себе горожан, многие из которых, следуя его примеру, отрекались от язычества и принимали св. Крещение. За отказ поклониться идолам, вмч. Феодор после мучительных пыток был распят на кресте, а затем обезглавлен.

На Руси св. Феодора издавна почитали как покровителя православного воинства. Его именем названа одна из чудотворных икон Божией Матери — Феодоровская, которая в начале XII века была обретена в церкви в честь вмч. Феодора Стратилата. Именно перед этой иконой представители Земского Собора 1613 г. после страшной смуты вымолили Земле Русской Царя Михаила Феодровича, положившего начало династии Романовых.

Сегодня день памяти великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, скончавшегося в 1908 году.

Он родился 18 марта 1844 г. в Тихвине. В году обучения в морском кадетском корпусе, будущий композитор увлекся музыкой и вскоре потерял интерес к морскому делу. С 1861 г. Римский-Корсаков стал участником балакиревского кружка. Трехлетнее дальнее плавание дало ему возможность довольно усидчиво заняться композицией. По возвращении из путешествия, Римский-Корсаков представил М.А.Балакиреву свою первую симфонию, которая, исполненная вскоре на одном из концертов бесплатной музыкальной школы, имела большой успех. За ней последовала опера «Псковитянка» и другие произведения композитора. В 1871 г. Римский-Корсаков получил место профессора в петербургской консерватории. Одновременно с этим композитор состоял инспектором музыкальных хоров морского ведомства, работал в бесплатной музыкальной школе, в которой он был директором с 1874 по 1880 гг., был помощником управляющего придворной певческой капеллой.

Несмотря на большую занятость, Римский-Корсаков находил время для обширной композиторской деятельности в области оперной, симфонической, камерной, а позднее и церковной музыки. На сцене Мариинского театра в 1880 г. появилась его опера «Майская ночь», а в 1882 г. — «Снегурочка», в которой лирический талант автора и истинно-народная манера в обработке национальных мелодий выступили с большим рельефом. В 1897 г. композитор окончил фантастическую оперу «Садко», которая имела огромный зрительский несомненный успех. Не менее обширна и замечательна деятельность Римского-Корсакова как симфониста. Из его симфонических произведений особенно выделяются «Антар», «Шехерезада», испанское каприччио, воскресная увертюра. Кроме этого он написал струнные квартет и септет, фортепьянный концерт, фантазию для скрипки на русские темы, много романсов и хоров a capella, сборник народных русских песен и несколько небольших духовных произведений. Важное просветительское значение имела и дирижерская деятельность Римского-Корсакова, пропагандировавшего произведения русских композиторов. Благодаря его редакторской работе были опубликованы и исполнены многие произведения русской музыки.

Русская линия