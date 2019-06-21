Акции протеста, которые начались в Тбилиси в связи с приездом российских депутатов, привели к отставке спикера грузинского парламента…

Распространённое среди россиян мнение о том, что грузины серьёзно разочарованы Европой и США (которые поманили их вступлением в ЕС и НАТО и нечего в реальности не предложили), и скоро забудут все обиды и вновь начнут дружить с Россией, не соответствуют действительности.

Российские СМИ пытаются представить, что вчерашнее заседание Межпарламентской ассамблеи Православия сорвали некие грузинские радикалы. Но это не так. Негодование по поводу того, что в грузинском парламенте на месте спикера сидит и ведёт собрание российский коммунист Сергей Гаврилов, всколыхнули почти всю Грузию.

Грузинские власти, организовавшие МАП, поздно спохватились, когда начали оправдываться и негодовать, как такое могло произойти. Их заявления лишь подзадоривали простых грузин, которые откровенно не верят в этом вопросе чиновникам.

Грузию охватили массовые акции протеста, и спикер парламента Ираклий Кобахидзе на этом фоне принял решение уйти в отставку. Об этом в пятницу заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демoкратическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает ТАСС.

«Грузинская мечта» со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подочетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подочетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста", — сказал Каладзе.

В ходе брифинга он также обвинил в беспорядках на митинге «безответственные, деструктивные силы», заявив, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за «организацию массового насилия».

«Грузинская мечта» поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера после отставки председателя законодательного органа Ираклия Кобахидзе, сообщил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«На данном этапе другая кандидатура и не рассматривается. Парламентское большинство поддержит кандидатуру Арчила Талаквадзе на пост председателя парламента», — сказал он.

Тем временем, митинги в Тбилиси продолжаются, и никто не может предсказать, чем они закончатся.

Что же касается России, то Москве по большому счёту нет большой разницы, кто придёт к власти в Грузии, ведь из-за признания Абхазии и Южной Осетии Россия на многие годы вперед потеряла Иверию как дружественную страну.

Русская линия