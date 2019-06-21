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Сводка новостей от 21 июня 2019

Святейший Патриарх Кирилл напутствовал выпускников православных школ и гимназий Москвы

20 июня 2019 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, у мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен перед началом торжественного выпускного акта православных школ и гимназий Москвы, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Дорогие отцы, братья и сестры! Дорогие выпускники православных школ города Москвы!

Сегодня для нас всех особый день. Мы совершим в главном храме Русской Православной Церкви благодарственный молебен в связи с вашим успешным окончанием обучения в средней школе. Вы прошли важный этап своей жизни. Вспоминая свою собственную жизнь, могу сказать, что школа — это один из важнейших этапов, и от того, как завершается обучение в школе, во многом зависит и будущее — получение дальнейшего образования и даже устройство в жизни. У кого-то этот этап прошел очень успешно, у кого-то, может быть, менее успешно, но и за одно, и за другое каждый должен вознести благодарение Господу, потому что важный этап жизни — позади.

Благодаря Господа, одновременно нужно вознести молитвы и о том, чтобы Его десница и в будущем вела вас по жизни, чтобы она помогала избегать ошибок и грехов. А грех и ошибка — это почти одинаковые понятия, и если в жизни мы будем избегать грехов и ошибок, то наше движение по жизненной траектории будет правильным и очень успешным.

Вот обо всем этом давайте помолимся сегодня. Возблагодарим Господа за минувшие годы обучения и испросим у Него благословение на вашу дальнейшую жизнь. Очень рад всех вас сегодня здесь видеть!"

При совершении молебна Его Святейшеству сослужили: архимандрит Феофилакт (Безукладников), наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря, духовник православной гимназии в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине г. Москвы; протоиерей Димитрий Бабьев, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Косине, духовник церковно-приходской школы «Косинская» г. Москвы; иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного образования Московской городской епархии; духовники православных школ и гимназий г. Москвы.

В алтаре молился первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений.

В сугубую ектению были включены особые прошения об учащих и учащихся.

По завершении молебна Предстоятель Русской Церкви вновь обратился к выпускникам. «Да будут предстоящие труды ваши и жизнь ваша во благо Церкви и Отечества. Храни вас Господь!» — сказал Святейший Владыка.

Затем в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам.

Церемонию возглавили митрополит Истринский Арсений и заместитель руководителя Департамента образования и науки г. Москвы М.В. Смирницкая.

В первой части торжественного акта митрополит Арсений и М.В. Смирницкая вручили аттестаты и памятные подарки медалистам.

Затем состоялся концерт, в ходе которого выступили творческие коллективы православных школ и гимназий г. Москвы, а также студенты факультета музыкального искусства Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета.

По завершении концерта аттестаты были вручены всем выпускникам, присутствующим в зале.

В празднике, организованном Отделом религиозного образования Московской городской епархии, приняли участие более 200 выпускников из 24 образовательных учреждений, а также их духовники, педагоги и родители. Всего участниками мероприятия стали более 1000 человек.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл напутствовал выпускников православных школ и гимназий Москвы

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