Русская линия
Сводка новостей от 21 июня 2019

Председатель Отдела внешних церковных связей провел встречу с послом Дании в России

20 июня 2019 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Дании в России Карстеном Сендергордом, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече также принял участие сотрудник Секретариата ОВЦС по делам дальнего зарубежья диакон Андрей Титушкин.

Митрополит Иларион тепло приветствовал высокого гостя в стенах синодального отдела, ответственного за внешние связи Русской Церкви. В свою очередь господин посол поблагодарил за возможность встречи и рассказал о своем служении в Москве.

По просьбе собеседника председатель ОВЦС поделился рассказом о церковной ситуации на Украине, каноническом устройстве Московского Патриархата, социальном служении Русской Церкви и теологическом образовании в России. Архипастырь также обозначил области соработничества Церкви и государства.

В завершение беседы председатель ОВЦС вручил высокому гостю памятный подарок.

Русская линия

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Председатель Отдела внешних церковных связей провел встречу с послом Дании в России

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