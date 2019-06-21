Русская линия
Сводка новостей от 21 июня 2019

Грузинская Патриархия: Власти Грузии допустили ошибку, пригласив российских депутатов в парламент страны
Грузинская Православная Церковь призывает власти признать ошибки и сделать выводы из случившегося, а митингующих — успокоиться…

Эмблема Грузинской ПатриархииВ Грузинской Православной Церкви с тревогой следят за развернувшимся в Тбилиси противостоянием митингующих граждан и полиции и считают ошибкой решение грузинских властей допустить российских депутатов в парламент страны, сообщает Интерфакс.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

«Это была ошибка властей, после чего последовал справедливый, мирный протест народа. Тем не менее, неуправляемые призывы (оппозиции) придали митингу опасное лицо, события стали развиваться мгновенно и превратились в попытку силой занять здание парламента», — говорится в распространенном в пятницу заявлении Грузинской Патриархии в связи с произошедшими накануне событиями в Тбилиси.

В Патриархии отмечают, что тысячи молодых людей вышли на защиту достоинства своей родины на проспект Руставели и выразили справедливый протест из-за председательства в зале заседаний парламента депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который в своё время поддержал признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Мы считаем необходимым, чтобы власти срочно расследовали причины происшедшего, а соответствующие структуры, масс-медиа и эксперты должны сделать беспристрастные оценки, как случившегося, так и политических процессов в целом, с тем чтобы дать общественности возможность осмыслить сложившееся положение, сохранить спокойствие и чтобы процессы не переросли в гражданское противостояние», — говорится в заявлении Патриархии.

Русская линия

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Грузинская Патриархия: Власти Грузии допустили ошибку, пригласив российских депутатов в парламент страны
Грузинская Православная Церковь призывает власти признать ошибки и сделать выводы из случившегося, а митингующих — успокоиться...

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