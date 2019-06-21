|Сводка новостей от 21 июня 2019
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Владимир Легойда: Вместо уврачевания украинского раскола действия Фанара на Украине привели к его умножению
Украинцы активно едут на отдых в Крым
Россия на многие годы вперед потеряла Грузию как дружественную страну
Трамп остался верен себе
Протоиерей Леонид Калинин: Мы не говорим о том, что нужно кого-то срочно выселять
Бойко-Великого отправили на два месяца в СИЗО
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл напутствовал выпускников православных школ и гимназий Москвы
В Яранской епархии обретены мощи святого XVII века преподобного Леонида Устьнедумского
Власти Владимирской области занялись восстановлением Петропавловского монастыря XVII века
В Новосибирске собираются установить памятник Николаю Чудотворцу
Председатель Отдела внешних церковных связей провел встречу с послом Дании в России
Крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» пройдет со 2 по 4 июля в Пинежье
При участии Синодального отдела по благотворительности на Урале пройдут трезвенная школа-слет «Увильды-2019» и слет трезвости и здоровья «Урал-2019»