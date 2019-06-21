При участии Синодального отдела по благотворительности на Урале пройдут трезвенная школа-слет «Увильды-2019» и слет трезвости и здоровья «Урал-2019»

При поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению с 1 по 7 июля 2019 года на берегу озера Увильды Челябинской области состоится XI Международная трезвенная школа-слет «Увильды-2019». А с 10 по 16 июля на Мариинском водохранилище в пригороде Екатеринбурга пройдет Международный слет трезвости и здоровья «Урал-2019», сообщает Диакония.Ru.

Программы «Урал-2019» и «Увильды-2019» включают в себя лекции, обучающие семинары, тренинги и мастер-классы по утверждению трезвости и по профилактике зависимостей. Участников также ждут игры и спортивные состязания.

«Люди, которые прекратили употребление алкоголя, часто не знают, как трезво проводить досуг и отдыхать на природе. Такие слеты — возможность совместить отдых и обучение, получить новые знания и познакомиться с интересными людьми, — сказал руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин. — Для специалистов и волонтеров эти слеты — возможность обменяться опытом, для зависимых — в комфортной атмосфере приобщиться к трезвому образу жизни».

XI трезвенная школа-слет будет проходить с 30 июня по 7 июля на берегу озера Увидьды в Челябинской епархии.

Цель школы-слета — объединение семей, взрослых и детских общественных организаций, педагогов, церковных приходов в работе по утверждению трезвости. Программа лагеря включает в себя лекции, обучающие семинары, тренинги и мастер-классы по направлениям: трезвенное просвещение; духовные и нравственные основы семейной жизни; православное воспитание детей и методика работы с подростками; жизнь приходской общины; социальное служение и благотворительность; досуговая программа (киноклуб, вечерки, спортивные соревнования, ромашковый бал, лазертаг).

Во время школы-слета будут проходить богослужения, консультации со священниками и психологами, также участники смогут дать обет трезвости.

Форма проведения встречи — палаточный лагерь, с собой необходимо иметь палатки, спальные мешки и туристический коврик.

Подростки от 11 до 16 лет в течение 6 дней смогут принять участие в лагере на острове Большой Голодай. Заявку нужно подать заранее.

Дополнительная информация и регистрация на сайте slet74.ru, e-mail: trezvslet@gmail.com; вопросы по телефону: +7 (908) 058−0265.

Следующим мероприятием по утверждению трезвости станет Международный слет трезвости и здоровья «Урал-2019». Он будет проходить с 10 по 16 июля на берегу Мариинского водохранилища.

Слет трезвенников пройдет в форме палаточного лагеря. Программа включает в себя отдых, обучение, лекции, игры, спортивные состязания, мастер-классы по направлениям: трезвенное просвещение; духовные и нравственные основы семейной жизни; жизнь приходской общины; реабилитация наркозависимых; досуговая программа (киноклуб, вечерки, спортивные соревнования, ромашковый бал).

В течение слета также будут проходить богослужения, консультации со священниками и психологами. Участники смогут дать обет трезвости.

Форма проведения встречи — палаточный лагерь, с собой необходимо иметь палатки, спальные мешки и туристический коврик.

Информация о слете: http://традиция.орг. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://slet-2018.timepad.ru/event/986 345. Организованный заезд на автобусе из Екатеринбурга 9 июля. Телефон организаторов: +7 (992) 021−4499.

Русская линия