Турпоток из Украины на полуостров вырос вдвое — в день границу переходят 11 тысяч человек…

Времена, когда украинские власти пытались строить какие-то искусственные преграды для украинских граждан, едущих на отдых в Крым, похоже, подходят к концу, а потому многие украинцы решили посетить привычные места и отдохнуть на полуострове.

В настоящее время в Погрануправлении ФСБ России сообщают о двукратном росте числа украинских граждан, которые желают попасть на полуостров со стороны Украины. Сейчас в сутки через границу проходит 11 тысяч человек и около 1,5 тысячи автомобилей, сообщает ТАСС.

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова. Сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей», — говорится в сообщении ФСБ.

В пресс-службе погрануправления уточнили, что, к примеру, в марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло в сутки около 5,2 тысяч человек и около 800 автомобилей. «В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится», — отметили в пресс-службе.

Ранее погрануправление отмечало рост туристов с Украины, пересекающих границу в Крыму на майские праздники — на 20%, до 42 тысяч человек. По данным министерства курортов и туризма республики, в январе-апреле 2019 года в Крыму отдохнуло 723,4 тысяч туристов, что на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Власти полуострова рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. Какая часть из них будет из Украины, станет известно по окончании курортного сезона.

Русская линия