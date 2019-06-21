Русская линия
Сводка новостей от 21 июня 2019

В Яранской епархии обретены мощи святого XVII века преподобного Леонида Устьнедумского

В феврале-марте 2018 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на территории храма в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы д. Озера Лузского района Кировской области проводились археологические работы, целью которых было обретение мощей преподобного Леонида Устьнедумского, сообщает информационный отдел Яранской епархии.

По историческим и архивным данным святой Леонид был погребен в Введенском храме основанной им Устьнедумской обители в 1654 году. Место захоронения угодника Божия всегда почиталось местными жителями и привлекало многочисленных паломников, по молитвам у его захоронения происходили чудеса и исцеления. В Вологодских епархиальных ведомостях за 1884 год имеется заметка, в ней сообщается о том, как в Устьнедумскую церковь ударила молния, повредившая иконостас и колонны, поддерживающие сень над гробницей преподобного, по документам гробница над его могилой сохранялась и к 1932 году. О преподобном и о месте его погребения верующие не забывали и в богоборческий период истории.

Работу по поиску мощей преподобного Леонида проводили археологи Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране культурного наследия Кировской области». Найденные в ходе раскопок останки были переданы для освидетельствования в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы «Министерства здравоохранения Российской Федерации. Опознание мощей проходило под руководством заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Звягина Виктора Николаевича.

Результаты освидетельствования подтвердили, что мощи, обретенные на территории храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, действительно принадлежат преподобному Леониду Устьнедумскому.

18 июня 2019 года Святейший Патриарх Кирилл благословил почитание мощей преподобного Леонида, в скором времени они будут открыты и доступны для поклонения, их установят в Введенском храме д. Озера Лузского района Кировской области. О дате принесения мощей к месту их постоянного пребывания будет сообщено дополнительно.

Русская линия

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В Яранской епархии обретены мощи святого XVII века преподобного Леонида Устьнедумского

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