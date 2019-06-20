19 июня 2019 года в Главном следственном управлении Следственного комитета России состоялся допрос и арест православного бизнесмена, главы совета директоров компании «Вашъ финансовый попечитель» и «Рузское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств ростовского банка «Кредит экспресс», сообщает газета «Коммерсант».

Помимо Бойко-Великого была задержана председательница правления кредитного учреждения Алла Кабанова.

Василий Бойко-Великий широко известен не только как предприниматель, но и как благотворитель, который неоднократно выступал с общественными инициативами и в поддержку властей.

С церковной точки зрения, бизнесмен находится вне лона Русской Православной Церкви, поскольку его духовником является извергнутый из сана священник. Тем не менее, сам он считает себя церковным человеком и чадом Русской Церкви.

Как сообщает «Ъ», вызов на допрос для Василия Бойко-Великого оказался полной неожиданностью — до сих пор его на допросы по делу о растрате 17 млн рублей из средств лишившегося в 2018 году лицензии банка «Кредит экспресс», где господин Бойко-Великий являлся членом совета директоров, ни разу не вызывали.

Допрос в среду в здании Главного следственного управления СКР в Техническом переулке продолжался до позднего вечера. В итоге бизнесмену предъявили обвинение по статье 160 УК РФ (растрата). В структурах предпринимателя были проведены обыски.

В окружении Бойко-Великого «Ъ» заявили, что к финансовым операциям ростовского банка он отношения не имел. Что касается кредитов, которые банк выдавал компаниям бизнесмена, то все они были краткосрочными, предоставлялись под высокий процент — 21−22% годовых — и исправно обслуживались.

Вне зависимости от будущего процессуального статуса бизнесмена и даже возможного избрания ему меры пресечения в виде заключения в СИЗО, отмечают представители Бойко-Великого, его компании будут работать в обычном режиме. «Возможные претензии к Василию Вадимовичу могут носить только заказной характер», — сказал собеседник «Ъ».

Отметим, что это далеко не первый случай, когда преследованию правоохранительных органов подвергается православный предприниматель. Ранее такую судьбу испытали на себе банкир и благотворитель Сергей Пугачёв, а также православные олигархи братья Ананьевы. Все они успели уехать из страны и поэтому не оказались в СИЗО.

Впрочем, нельзя сказать, что преследование православных благотворителей — это какая-то особая тенденция. Сообщениями об арестах высокопоставленных чиновников и бизнесменов в последние годы пестрят практически все СМИ. Поэтому никаких особых выводов по этому поводу сделать невозможно.

Единственно, что бросается в глаза, так это то, что «коррупционеров» в России, по сводкам МВД, оказывается так много, что честных людей как будто и нет вовсе. И если уже и православные бизнесмены, которые бескорыстно и добровольно жертвуют миллионы своих средств на благотворительность, оказываются преступниками, то хотелось бы знать, кто же тогда в России не преступник.

В данном случае как-то само собой в памяти вспоминается известные фразы советских времён: «то, что у вас пока нет судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка» и «был бы человек, а статья на него найдётся».

Русская линия