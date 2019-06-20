В парламенте Грузии прервали 26-ю Генеральную сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия после того, как оппозиция, а затем и представители правящей партии «Грузинская мечта», опротестовали участие в форуме президента МАП депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, сообщает ИА Новости Грузии.

Сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия (IAO) открылась накануне в Тбилиси с участием более 100 делегатов из 25 стран.

Сегодня сессию должны были проводить в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Президент Межпарламентской партии Православия, российский депутат Сергей Гаврилов открыл сессию, обратившись к делегатам из кресла спикера парламента.

Приезд Сергея Гаврилова вместе с другими членами парламентской делегации из России накануне был опротестован активистами возле Дворца государственных церемоний. Между тем Гаврилов заявил, что это не вызывает у него дискомфорта. По его словам, Грузия является его родиной, здесь похоронен его дед, и он счастлив находиться здесь.

Гаврилов передал икону в подарок одному из организаторов форума — депутату парламента от «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили. В своём выступлении российский парламентарий призвал «объединится вокруг Православия». Он отметил, что в мире очень много проблем и в такой ситуации неправильно говорить с позиции силы и установления санкций.

Между тем выступление российского депутата с трибуны грузинского парламента вызвало протест парламентской оппозиции. Во время объявленного на форуме перерыва несколько депутатов от партии «Европейская Грузия» и «Национального движения» пришли в зал заседаний, поднялись на трибуну и заявили, что не допустят, чтобы Гаврилов продолжал вести сессию.

Депутаты Элене Хоштария, Георгий Канделаки и Серго Ратиани из «Европейской Грузии» завили, что «Россия является оккупантом, поэтому российский депутат не должен сидеть в грузинском парламенте и вести заседание». Затем к ним присоединились Саломе Самадашвили и Тина Бокучава из «Национального движения». Они призвали провести акцию протеста перед парламентом. В это время сам Гаврилов не находился в зале заседаний.

Как оказалось, тот факт, что российский депутат занял место председателя парламента Грузии, неприятно удивил и представителей правящей партии. «Российским депутатам нет места в парламенте Грузии! Эта конференция должна быть немедленно прекращена, и члены Госдумы должны покинуть парламент и Грузию», — написал на своей странице в Фейсбуке лидер парламентского большинства Грузии Арчил Талаквадзе.

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Ивнашивили также заявил, что «полностью разделяет искреннее возмущение сограждан в связи с событиями в парламенте Грузии». «Недопустимо, чтобы в парламенте Грузии представитель страны-оккупанта руководил каким-либо форумом. Как мне сообщили, это была ошибка протокола, политическое значение которой, к сожалению, организаторы не учли. На это обязательно должно последовать соответствующее реагирование. Я уже говорил с председателем парламента, выразил свою жёсткую позицию и, конечно же, моей рекомендацией было немедленно закрыть это заседание», — говорится в заявлении Бидзины Иванишвили, которое распространяет пресс-центр партии.

В социальной сети откликнулся на скандал и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, ему «тяжело было видеть у главной трибуны высшего законодательного органа Грузии депутата страны-оккупанта». «Этот факт наносит ущерб идее нашей свободы, наносит ущерб грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и призываю организаторов — немедленно объяснить общество причины произошедшего и осуществить суровое реагирование», — написал Бахтадзе на своей странице в Фейсбуке.

Острый и эмоциональный комментарий сделала на своей странице в Фейсбуке президент Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили раскритиковала политику укрепления религиозных связей со страной, которая «оккупирует территории и борется с христианскими правилами». «Это использование религии для достижения политических целей! И если это так, почему и мы играем в эту политическую игру?», — возмутилась глава Грузии.

Действительно, нельзя было бы не согласиться с Зурабишвили, если бы грузинские власти сами не пригласили Межпарламентскую ассамблею Православия к себе и не согласовали приезд российских депутатов. Хотелось бы верить, что грузины не знали, что президентом МАП является коммунист Сергей Гаврилов, однако, это не так. Грузины сами предоставили ему место в парламенте, а потом начали активно этим же и возмущаться. Поведение, действительно, некрасивое.

Русская линия